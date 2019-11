Eduskuntaryhmät sopineet sotiemme veteraanien rintamalisän tuntuvasta korottamisesta

SDP:n Väätäinen: Rintamalisän korotus on kaivattu kunnianosoitus sotiemme veteraaneille 15.11.2019 15:15:24 EET | Tiedote

Eduskuntaryhmät ovat päättäneet tuntuvasti korottaa sotiemme veteraanien rintamalisää nykyisestä 50 eurosta 125 euroon. Korotus on suurin, mitä rintamalisään on koskaan tehty. Monille pienillä tuloilla eläville veteraanille korotus tuo pitkään kaivattua helpotusta arjen välttämättömiin menoihin. -Päätös on osoitus siitä, että tämä eduskunta välittää sotaveteraaneista ja on sitoutunut edistämään heidän etujaan. Monet veteraanit ovat joutuneet elämään liian pienien tulojen varassa aivan liian pitkään. On korkea aika korjata tämä yhteiskuntamme epäkohta ennen kuin on liian myöhäistä, sanoo kansanedustaja Tuula Väätäinen. -Sotiemme veteraanit ovat tehneet Suomelle valtavan palveluksen. Yhteiskuntamme velka näille ihmisille on mittaamaton. Heidän uhrauksiaan ja elämäntyötään ei tule milloinkaan unohtaa. Osoittakaamme siis veteraaneille heidän ansaitsemaa kunnioitusta, korostaa Väätäinen.