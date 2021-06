Eerika Rinne johtamaan Naantalin ja Ruissalon Kylpylää

Teatteri saapuu Kylpylään - kaksi seudun vetonaulaa yhdistää voimansa 22.6.2016 08:49:00 EEST | Tiedote

Kaksi Turun seudun tunnettua vetonaulaa on tekemässä uuden aluevaltauksen, kun Sunborn ja Linnateatteri aloittavat yhteistyön. Avauksena Naantalin Kylpylä ja Linnateatteri tuovat syksyyn 2016 ennennäkemättömän teatteriesityksen “Erittäin hyvä ilta”. Marraskuussa ensi-iltansa saavassa näytelmässä ovat puitteet, tarina ja lavakarisma taatusti kohdillaan. Räjähdysherkän tilannekomedian näyttämönä on Naantalin Kylpylän tapahtumaravintola Paviljonki, käsikirjoituksesta vastaa Antto Terras ja näytelmän ohjaa Linnateatterin tuleva taiteellinen johtaja Kalle Lamberg. Rooleissa loistavat Linnateatterin lavalla useasti nähdyt Valtteri Roiha ja Miska Kaukonen. Luvassa on siis erittäin hyvää viihdettä - kylpylämiljöössä.