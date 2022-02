Eero Hämeenniemen uusi romaani sukeltaa Venetsian tasavallan värikkääseen elämään!

“Kuulijat istuvat selin meihin. Ihmiset eivät voi nähdä meitä, ja se on tarkoituskin. Meidän pitää olla näkymättömiä. Näkymättömiä kuin musiikki.”

Eero Hämeenniemen Kulkija Venetsiassa vie tapaamaan ruhtinaita, muusikoita, nunnia ja orpokotien porttien taakse suljettuja tyttöjä, jotka saavat kyllä laulaa kirkossa, mutta joiden pitää pysyä kuulijoilta piilossa ristikoiden ja ohuiden verhojen takana.

Kirjassa vieraillaan maailman ensimmäisessä julkisessa oopperateatterissa, Venetsian kurtisaanien kirjallisissa salongeissa, ghetton juutalaisten älykköjen keskustelukerhossa, Gonzaga-ruhtinaiden hovissa Mantovassa ja maestro Giuseppe Tartinin viulutunnilla.

Historian henkilöt ja fiktiiviset hahmot rakentavat samaa, rikasta tarinaa. Venetsian tasavallan viimeisten vuosisatojen elämä piirtyy kirjassa värikkäänä kudoksena, jonka moniulotteiset vuorovaikutussuhteet ja keskinäiset riippuvuudet yllättävät taatusti jokaisen lukijan.

Tarinaa kehystävät kahden orpotytön kertomukset, joiden kautta saamme nähdä, miten yksilönvapautta rajoittavat perinteet ja instituutiot menettävät hiljalleen otteensa venetsialaisten elämästä.

Kirjailijasta

Eero Hämeenniemi on kirjailija, säveltäjä, Sibelius-Akatemian dosentti ja pianisti. Häneltä on julkaistu useita kirjoja, viimeisimpänä suuren suosion saanut matkakirja Napolista etelään (Basam Books 2021). Hämeenniemi on viettänyt pitkiä aikoja Venetsiassa ja hän on tehnyt kaupungin musiikkielämästä laajan sarjan YLE Radio 1:lle. Lisäksi hän on kirjoittanut cembalisti ja näyttelijä Elina Mustoselle monodraaman Laura Maddalena, jonka keskiössä ovat Venetsian orpokotien musisoivat nuoret naiset.