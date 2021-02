Eero Hämeenniemen uusin kirja vie mukanaan matkalle Italian Mezzogiornoon

Uutuuskirja valottaa suurelle yleisölle tuntemattomaksi jääneen Etelä-Italian kulttuuria ja historiaa.

Säveltäjä ja kirjailija Eero Hämeenniemi on kokenut Etelä-Italian matkaaja. Hän kirjoittaa uudessa kirjassaan Napolista etelään (Basam Books 2021) Italian eteläisimmästä osasta, Il Mezzogiornosta, Keskipäivän maasta.

Hämeenniemi kertoo matkoistaan Etelä-Italiassa ja kohtaamisistaan paikallisten ihmisten kanssa. Kertomukset maalaavat vivahteikkaan ja elävän kuvan Etelä-Italiasta. Ragusalainen taksikuski Emilio kertoo siitä, mikä Sisiliassa on hänen mielestään hyvää ja kaunista seuraavalla tavalla:

”Sisiliassa on maailman parhaat tomaatit, naiset, viinit, juustot, maisemat, pastat, viinit, naiset, suklaat, vihannekset, appelsiinit, sitruunat, nespolet, viinit ja naiset.”

Napolista etelään tarjoaa syvällistä tuntemusta ja pohdintaa Etelä-Italian kulttuurista ja historiasta. Kirja käsittelee niin mafiaa ja monikulttuurisuutta kuin myös musiikkia, teatteria ja tapakulttuuria. Hämeenniemi haluaa tarjota lukijoille aidomman kuvan Etelä-Italiasta – kuvan, joka ei ole pinnallinen eikä pohjaudu stereotypioihin:

”Meillä Pohjolassa lähes kaikki, mitä Mezzogiornosta tiedetään, on ikävää. Puhutaan rikollisista, jätteistä, köyhyydestä, mutta se ei ole koko totuus. Haluan tarjota lukijoilleni monipuolisemman, tasapainoisemman, ja mielestäni myös totuudenmukaisemman kuvan Italian kiehtovasta etelästä.”

Kirjailijasta

Eero Hämeenniemi on säveltäjä, kirjailija ja pianisti, joka toimii Sibelius-Akatemian sävellyksen dosenttina, ja on viettänyt pitkiä aikoja eteläisessä Italiassa. Napolista etelään on Hämeenniemen kahdeksas teos.