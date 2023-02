Eeva Kalli ilmastoehdotuksista: Kestävin linja löytyy aina keskeltä

Suomen teollisuuden ja energiantuotannon päästöt ovat selvässä laskussa, kertoi Ilmastopaneeli tänään. Taustalla on Keskustan pitkäjänteinen työ kotimaisen puhtaan energian edistämiseksi. Merkkipaaluja ovat muun muassa Vanhasen hallituksen päätökset tuuli- ja bioenergian vauhdittamisesta ja Sipilän hallituksen päätös kivihiilen kieltämisestä. Samalla olemme vähentäneet riippuvuuttamme venäläisestä energiasta ja panostaneet koko Suomen mahdollisuuksiin.

Selvää on, että tekemistä riittää työssä ilmaston hyväksi. Samalla voimme saada Suomeen uutta kasvua. Meidän on syytä jatkaa ponnistelua kotimaisen uusiutuvan energian, terveiden ja hiiltä sitovien metsien sekä vähähiilisen teollisuuden puolesta. Jo nyt tämä tarkoittaa miljardien investointeja ja tuhansia uusia työpaikkoja ympäri maata. Keskustalla on näistä asioista kovat näytöt, ja tekoja tarvitaan jatkossakin esimerkiksi pienydinvoiman ja vetyinvestointien edistämiseksi.

Ilmastopaneeli julkaisi myös politiikkasuosituksia, joista osaa kannatan, mutta toisia en. On hienoa, että paneeli korostaa metsien kasvun voimistamista, hyvää metsänhoitoa ja kotimaisen puhtaan energian merkitystä. Investointien luvituksen nopeuttaminen sekä vetytalouden ja teknologisten nielujen edistäminen ovat tärkeitä esityksiä.

Osan esityksistä puute on, että asioita on katsottu vain ilmastonäkökulmasta. Se on paneelin etuoikeus. Meidän päättäjien tehtävä taas on katsoa asioita ihmisen, luonnon ja talouden näkökulmista kokonaisuutena. Pieleen mennään ehdotuksissa suomalaisille tärkeän metsätalouden ja puun käytön rajoittamiseksi sekä liikenteen kansallisen päästökaupan rakentamiseksi.

Kansallista tieliikenteen päästökauppaa tai muita yksipuolisesti Suomen liikenteen kustannuksia nostavia toimia emme tarvitse. Eivät suomalaiset huvikseen autoile, eikä jokaisella ole sähköautoon varaa. Tavallisten ihmisten elämisen ja yrittämisen edellytykset on jatkossakin turvattava koko maassa. Liikenteen päästökauppa on tekeillä EU-tasolla, päällekkäisiä järjestelmiä on turha rakennella.

Toiseksi, metsien kestävä hoito ja käyttö on jatkossakin välttämätöntä, kun hankkiudumme eroon ulkomaisesta kivihiilestä, öljystä ja muista fossiilipohjaisista materiaaleista. Hakkuut elävät kysynnän, eivät poliittisten päätösten mukaan. Suomalainen puu on mahtava tulevaisuuden materiaali, joka taipuu yhä pidemmälle jalostetuiksi bio- ja kiertotalouden tuotteiksi akkumateriaaleista tekstiileihin. Metsänhoidon, teollisuuden ja sahojen sivuvirroilla taas lämmitetään koteja monissa kaupungeissa. Siksi en lämpene esityksille metsien käytön rajoittamisesta tai bioenergian verottamisesta.

Kansallisilla päätöksillä ei pidä heikentää Suomen kykyä kilpailla investoinneista ja työstä. Uuden teknologian ja vihreämmän teollisuuden investointien kannattavuus pitkien etäisyyksien Suomessa on varmistettava. Oman oksan sahaamista viisaampaa on edistää suomalaisten etujen huomioimista yhteisissä EU-tason ratkaisuissa.

Meidän päättäjien velvollisuus on kantaa vastuuta hyvinvointi-Suomen taloudesta, ihmisistä ja meille kaikille tärkeästä ympäristöstä. Onnistunut työ ihmisen, ilmaston ja kestävän talouden puolesta edellyttää tasapainoista yhteensovittamista.

Kirjoitus on julkaistu keskustan verkkosivuilla 23.2.: Eeva Kalli ilmastoehdotuksista: Kestävin linja löytyy aina keskeltä - Suomen Keskusta