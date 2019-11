Eeva Kilvelle kirjallisuuden valtionpalkinto

Kirjailija Eeva Kilpi (s. 1928) on saanut Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) myöntämän kirjallisuuden valtionpalkinnon.

Taiteen edistämiskeskus toteaa palkintoperusteluissaan seuraavaa:



"Aika on osoittanut Kilven tuotannon kestäväksi. Hän on ollut tärkeän asian äärellä ja oikeassa jo paljon ennen nykykeskustelua. Pakolaisuus on kipeän ajankohtaista, ihmiskunnan ja luonnon kohtalo on vaakalaudalla eivätkä naisen itsemääräämisoikeus tai seksuaalisuus ole itsestäänselvyyksiä vieläkään."

Eeva Kilpi on liikuttunut ja kiitollinen saamastaan tunnustuksesta: ”Olen kiitollinen, että teoksiani ja ylipäätään kirjallisuutta luetaan ja juhlitaan. Kirjallisuus pitää ikivanhan ja ilmaisuvoimaisen kielemme elinkelpoisena ja kannattelee meitä.”

Eeva Kilpi on rakastettu kirjailija ja mielipidevaikuttaja. Hän on kotimaisen kirjallisuuden merkittävimpiä hahmoja, jonka esikoisnovellikokoelma Noidanlukko julkaistiin 1959 ja jonka teokset puhuttelevat laajaa kirjoa lukijoita. Hänen tuotantonsa käsittää novellien lisäksi runoja, romaaneja ja muistelmaromaaneja, esseitä ja kuunnelmia.

Kilven viimeisimmät teokset Sininen muistikirja ja Punainen muistikirja (WSOY, 2019) tihentävät teemoja, jotka kulkevat läpi hänen tuotantonsa: rauhanaate, luonnonsuojelu, eläinten oikeudet ja naisen asema. Kirjailija tarkastelee niissä myös kaipuuta ja yksinäisyyttä, ikääntymistä ja aikaa. Kilven seuraava teos, kokoelma tuokiokuvia neljän vuosikymmenen varrelta Elämää kaikki päivät julkaistaan maaliskuussa 2020.

Lisätietoja:

WSOY, kustantaja Anna-Riikka Carlson, anna-riikka.carlson@wsoy.fi, puh. 040 778 1149

Lisää palkinnosta: https://www.taike.fi/fi/web/kirjallisuus/valtionpalkinnot