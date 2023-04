Eeva Kukkonen nimitetty Loiste-yhtiöiden henkilöstö- ja viestintäpäällikköksi

Eeva Kukkonen siirtyi Loisteen palvelukseen AGCO Valtran henkilöstöhallinnon tehtävistä. Aiemmin Kukkonen on työskennellyt HR- ja liiketoiminnan esihenkilötehtävissä Keskolla.

”Meillä oli tarvetta vahvistaa henkilöstöhallinnon osaamistamme. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme, ja Eevan tehtäviin kuuluu edistää jokaisen työntekijämme hyvinvointia. ”, kertoo Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Lasse Aarnio.

Loiste-yhtiöt seuraa henkilöstön hyvinvointia erilaisilla henkilöstökyselyillä kuukausittain ja vuosittain teetettävällä Great Place to Work -kyselyllä. Loiste-yhtiöt on saanut Great Place to Work -sertifikaatin neljä kertaa ja tänä vuonna sertifikaattia varten tehtävästä kyselystä saatiin paras tulos tähän mennessä. Loisteen henkilöstö arvosti kyselyn mukaan saamaansa vastuuta, yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä.

”Näistä Great Place to Work -tuloksista on hyvä jatkaa. Haluan olla mukana kehittämässä inhimillisempää työelämää, jossa jokainen työntekijä voi loistaa ja kehittää osaamistaan. On tärkeää, että jokainen työntekijä tulee kohdatuksi ja kuulluksi sekä kokea työnsä merkitykselliseksi. ”, Kukkonen kertoo tavoitteistaan.

Lisätietoja: Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Lasse Aarnio p. 050 453 6064

Loisteen omistavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta sekä Kanerva Energia Oy. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 121,7 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 32 työntekijää. Loiste-yhtiöiden pääkonttori sijaitsee Kajaanissa.