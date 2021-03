Eeva-Liisa Mannerin syntymästä 100 vuotta – juhlavuoden kunniaksi Tammi julkaisee elämäkerran ja kootut teokset

Eeva-Liisa Manner (1921–1995) on yksi merkittävimmistä sodanjälkeisistä kirjailijoistamme: monipuolinen runoilija, prosaisti, näytelmäkirjailija, esseisti, suomentaja ja kriitikko. Tänä vuonna hänen syntymästään tulee kuluneeksi sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Tammi julkaisee uuden, Marja-Leena Tuurnan kirjoittaman Manner-elämäkerran sekä uusintapainoksen Mannerin kootuista runoista. Juhlavuoteen sisältyy myös seminaari ja Suomen Kirjailijaliiton jakama runouspalkinto.

”Eeva-Liisa Mannerin kaivattu elämäkerta ilmestyy joulukuussa ja koottujen runojen uusintapainos, Kirkas, hämärä, kirkas, jo elokuussa. Nämä juhlavuoden kunniaksi juhla-asuun puetut teokset tuovat valoa niin salaperäisen kirjailijan elämään kuin hänen merkittävään runotuotantoonsa, joka ansaitsee yhä uusia lukijoita. Eeva-Liisa Mannerin runot yksinäisyydestä, ulkopuolisuudesta ja surusta mutta toisaalta myös valosta puhuttelevat tämän päivän lukijaa erityisen voimakkaasti”, sanoo Tammen kustannusjohtaja Outi Mäkinen.

Läpimurtoteos Tämä matka (1956) nosti kielellisesti lahjakkaan, syvällisesti lukeneen Mannerin yhdeksi merkittävimmistä suomalaisen modernismin kirjailijoista. Hänen teoksensa tunnetaan ilmaisun melodisuudesta, syvyydestä ja herkkyydestä. Manner jatkoi runojensa hiomista vielä niiden ilmestyttyä ja teki uusiin painoksiin usein muutoksia. Elokuussa 2021 uusintapainoksena ilmestyvä Kirkas, hämärä, kirkas sisältää kaikki Mannerin rakastetut runot ja antaa hyvän kuvan uudelleen kirjoittamisen prosessista, sillä mukana ovat kokoelmien lisäksi myös tehdyt muutokset sekä yksittäisten runojen rinnakkaisversioita. Teoksen on toimittanut ja esipuheen kirjoittanut kirjallisuudentutkija ja Manner-asiantuntija Tuula Hökkä.

Runoilijana rakastettu Manner on ihmisenä jäänyt tavoittamattomaksi. Joulukuussa 2021 julkaistava, Marja-Leena Tuurnan kirjoittama elämäkerta Eeva-Liisa Manner—Matka yli vaihtelevien äärten kulkee Mannerin jalanjäljissä lapsuuden ja nuoruuden Viipurissa, uran alkuvaiheen Orivedellä sekä läpimurtovuosien Tampereella. Tärkeä on myös Espanjan Andalusia, jossa Manner 1960-luvulta lähtien kirjoitti pääteoksensa. Elämäkerran kirjoittava Tuurna on toiminut äidinkielen lehtorina ja lukion rehtorina. Eeva-Liisa Mannerin teoksiin hän on perehtynyt lukioajoistaan asti, jolloin hän myös tutustui kirjailijaan. Keskustelut ja kirjeenvaihto Mannerin kanssa sekä tämän luomisprosessin tarkastelu avasivat uusia näkökulmia kirjailijan työhön ja elämään. SKS:n kirjallisuusarkistoon tallennetut haastattelut ja yllättävät kirjelöydöt Oxfordista tuovat merkittävän lisän elämäkertaan.

Juhlavuoden yhtenä keskeisenä toimijana on Eeva-Liisa Manner -seura, jonka juhlavuoden ohjelmisto julkaistaan maalis-huhtikuun taitteessa. Otsakkeella Muiston pysyvyys - Eeva-Liisa Manner 100 vuotta juhlitaan Manneria useilla osakokonaisuuksilla, joissa esillä ovat Mannerin runous lausuttuna ja sävellettynä sekä hänen elämänsä ja tuotantonsa monesta näkökulmasta katsottuna.

Pirkkalaiskirjailijat järjestävät juhlavuoden kunniaksi Manner-seminaarin Tampereella perjantaina 3.12.2021. Ohjelma sisältää nykykirjailijoiden alustuksia, jotka käsittelevät Mannerin tuotantoa. Tilaisuudessa jaetaan myös Suomen Kirjailijaliiton Eeva-Liisa Manner -palkinto. Viiden vuoden välein jaettava palkinto myönnetään ansioituneelle runoilijalle.