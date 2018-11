Effie 2018 -shortlistalla 24 tasokasta markkinointityötä

Vuoden 2018 Effie Awards Finland -kilpailun shortlistalle nousi 24 markkinointityötä. Kilpailuun osallistuneiden töiden määrä ja laatu kertovat, että markkinoinnin osaamisen taso ja tavoitteellisuus nousevat vuosi vuodelta.

- Effie oli tänä vuonna kerrassaan vakuuttava kavalkadi. Menestyskeissejä oli tehty ilahduttavan laajasti eri toimialoilla. Entryjen laadukkuus ei tehnyt tuomareiden työstä helppoa ja shortlista onkin erinomaisen kovatasoinen, sanoo kilpailun päätuomari, Bob The Robotin toimitusjohtaja Miska Rajasuo.

- Kisaan osallistui ennätysmäärä töitä ja shortlistalle pääsy on jo voitto sinänsä. Suomalaisen mainonnan taso on selvästi todella korkealla tasolla. Kampanjoiden tavoitteellisuus, selkeät liiketoiminnalliset mittarit ja niihin pääsy teki vaikutuksen. Erityisesti ilahdutti, että kilpailutöissä on pystytty yhdistämään brändimarkkinoinnin ja lyhyen tähtäimen taktisen markkinoinnin parhaat puolet. Onnea kaikille shortlistalle päässeille mainostajille ja toimistoille, sanoo johtaja Karri Ahonen Sanoma Media Finlandista.

Effie Awards -kilpailussa etsitään tuloksellisimpia markkinointikampanjoita. Keskeisiä kriteereitä ovat tulosten lisäksi kampanjan haasteellisuus, ideoiden toimivuus ja mitattavuus. Viimeisellä arviointikierroksella annetaan pisteet myös luoville elementeille.

Päätuomari Miska Rajasuonlisäksi Effie Awards Finlandin tuomaristossa on yli 20 liikkeenjohdon, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kokenutta ammattilaista, jotka edustavat asiakkaita, toimistoja, korkeakouluja ja mediaa.

Finalistien joukosta parhaat palkitaan Bronze, Silver tai Gold Effie -palkinnoilla. Koko kilpailun paras kampanja saa arvostetun Grand Effie -palkinnon. Palkinnot jaetaan 7.2.2019.

Effie Awards -kilpailusta

Effie on maailman laajin ja arvostetuin markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Effie Worldwide Inc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki.

Effie-kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liito MTL ry järjestää kilpailun nyt 17. kerran. Vuonna 2018 kilpailun pääyhteistyökumppanina on tuttuun tapaan Sanoma Media Finland. Aikaisemmat Effie-voittajat ja töiden esittelyt löytyvät sivulta mtl.fi/effie.

Vuoden 2018 Effie Awards Finland shortlist:

Media-sarja

The Land of Free Press; TBWA\Helsinki, JCDecaux Finland, ClearChannel Finland, Helsingin Sanomat

Hihna247;Carat Finland, Insano, Source Creative, Craft Finland, TBWA\Helsinki, SOK

Kuinka Genelec tavoitti kymmeniä miljoonia uusia korvapareja?Superson Oy, Boiler Room, Genelec Oy

Tuotteet ja palvelut -sarja

Kinkkutemppu; Miltton, Kemianteollisuus, Neste, Lassila & Tikanoja, Honkajoki, K-ryhmä, Suomen Pakkauskierrätys RINKI, Atria, HKScan, Snellman, Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen Kiertovoima ry KIVO ja kuntien jätelaitokset, Suomen Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys ja Ympäristö

Finlandia by Forest Machines; Kurio, No-Office, Neste ja Ponsse

Roosa nauha – rohkeudelle; dynamo & son, Rabbit Films, Syöpäsäätiö

#LIFEINHEL; TBWA\Helsinki, KLOK, Dagmar, Finavia

Korttikampanja; Folk, Virta Helsinki, Miracle Sound, Valve Media, Lidl Suomi

Säästöpankki - Tahdon asialla; Folk, Dagmar, Otto Tuotanto, Säästöpankki

Elements of AI; Reaktor, Wolfcom, Helsingin Yliopisto

Fazer Sirkkaleipä – vastaleivotusta maailmanlaajuiseksi ilmiöksi; SEK, Dagmar, Digipeople Studio, Fazer Leipomot

BRÜCKE – työkalubrändi, johon suomalaiset rakastuivat; Bob the Robot, Bob the Robot Pictures, Bob the Robot Engaged, Tokmanni

Tupla - Kuinka hyvä sisältö nosti klassikon rakettimaiseen nousuun; hasan & partners Oy, Reality Tv Expert, Pablo Films, Toinen PHD, Cloetta

Hartwall Original Long Drink maitokauppaan; Bob the Robot, Dagmar, Cocoa Mediaproductions, Lataamo, Oy Hartwall Ab

KOFF Crisp - Miten 0% käännettiin useiden prosenttien kasvuksi; hasan & partners Oy, Toinen PHD, IUM, Roof Productions, Koski Syväri, Sinebrychoff

Kermaa, kermaa, kermaa ja enemmän myyntiä; Carat Finland, TBWA\Helsinki, Arla

Bisneshaasteet-sarja

The Land of Free Press; TBWA\Helsinki, JCDecaux Finland, ClearChannel Finland, Helsingin Sanomat

Kinkkutemppu; Miltton, Kemianteollisuus, Neste, Lassila & Tikanoja, Honkajoki, K-ryhmä, Suomen Pakkauskierrätys RINKI, Atria, HKScan, Snellman, Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen Kiertovoima ry KIVO ja kuntien jätelaitokset, Suomen Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys ja Ympäristö

Koiran vuosi; TBWA\Helsinki, Musti ja Mirri

Finlandia by Forest Machines; Kurio, No-Office, Neste ja Ponsse

#LIFEINHEL; TBWA\Helsinki, KLOK, Dagmar, Finavia

Lidl Stingy - Elä kuin viimeistä kesäpäivää; Folk, Virta Helsinki, Directors Guild, La Boca, Lidl Suomi

Elements of AI; Reaktor, Wolfcom, Helsingin Yliopisto

Fazer Sirkkaleipä – vastaleivotusta maailmanlaajuiseksi ilmiöksi; SEK, Dagmar, Digipeople Studio, Fazer Leipomot

Hihna247; Carat Finland, Insano, Source Creative, Craft Finland, TBWA\Helsinki, SOK

BRÜCKE - työkalubrändi johon suomalaiset rakastuivat; Bob the Robot, Bob the Robot Pictures, Bob the Robot Engaged, Tokmanni

Tupla - Kuinka hyvä sisältö nosti klassikon rakettimaiseen nousuun; hasan & partners Oy, Reality Tv Expert, Pablo Films, Toinen PHD, Cloetta

Hartwall Original Long Drink maitokauppaan; Bob the Robot, Dagmar, Cocoa Mediaproductions, Lataamo, Oy Hartwall Ab

Alepa Korttelitoive Chatbot; Carat Finland, Accenture, Works, TBWA\Helsinki, Boutique, Avidly, HOK-Elanto

Pizzaperjantain paluu; Make it Simple, Also starring, Dagmar, Hotspot, Orkla Suomi

Domino - Klassikot eivät vanhene; Folk, Dagmar, Otto Tuotanto, Fazer Makeiset

Aikaa Yhteisellä Matkalla; Republic Of Communications, Toinen PHD, Cocoa Mediaproductions

VR-Yhtymä Oy

Stockmann sisältömarkkinointi; John Brown Media, Stockmann Oyj Ab

KONE VR ESCALATOR the most uneventful VR experience ever made; hasan & partners Oy, Make Films, Into-Digital, Spoon, Trickle, KONE Oyj