Effie Awardsissa rikotaan ennätyksiä

Markkinoinnin tuloksellisuutta mittaavassa Effie Awardsissa on tänä vuonna mukana ennätysmäärä hakemuksia, yli 120 kisatyötä. Töitä tuli 40 toimistosta. Shortlist julkaistaan 22. marraskuuta ja palkinnot jaetaan torstaina 7.helmikuuta. Koko kilpailun paras markkinointityö saa arvostetun Grand Effie -palkinnon.

”Effie-kilpailu nostaa esiin markkinoinnin tulosta tuovan voiman. Jokainen kisatyön jättänyt on kiteyttänyt, mistä yrityksen vaikuttavimmissa markkinointihankkeissa on ollut kyse. Mitä niissä tavoiteltiin ja miksi tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin. Kaikki kisatyöt ovat jo nyt suomalaisen markkinoinnin menestystarinoita”, hehkuttaa kilpailun tuomari ja Sanoma Media Finlandin johtaja Karri Ahonen.

”Tämä on vuoden kohokohta. Hatunnosto kaikille niille asiakkaille ja toimistoille, jotka ovat sekä panostaneet tulokselliseen markkinointiin että ahkeroineet niistä entryn. Odotan innolla keisseihin perehtymistä”, sanoo kilpailun päätuomari Miska Rajasuo.

”On ilo huomata, että tavoitteellinen markkinointi on noussut organisaatioissa keskeiseen rooliin. Töitä on tänä vuonna kilpailussa paljon enemmän kuin koskaan, mikä on erittäin positiivinen signaali. Olen erityisen ylpeä siitä, että tänä vuonna kisaan on ilmoittautunut kokonaan uusia toimialoja ja tekijöitä” sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

Effie Awards -kilpailussa etsitään tuloksellisimpia markkinointikampanjoita. Keskeisiä kriteereitä ovat tulosten lisäksi kampanjan haasteellisuus, ideoiden toimivuus ja mitattavuus. Viimeisellä arviointikierroksella annetaan pisteet myös luoville elementeille.

Päätuomari Bob The Robotin toimitusjohtaja Miska Rajasuon lisäksi Effie Awards Finlandin tuomaristossa on 20 liikkeenjohdon, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kokenutta ammattilaista, jotka edustavat asiakkaita, toimistoja, korkeakouluja ja mediaa.

Finalistien joukosta parhaat palkitaan Bronze, Silver tai Gold Effie -palkinnoilla. Shortlist julkaistaan 22.11. ja palkinnot jaetaan torstaina 7.2.2019. Koko kilpailun paras työ saa arvostetun Grand Effie -palkinnon.

Effie Awards -kilpailu

Effie on maailman laajin ja arvostetuin markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Effie Worldwide Inc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki.

Effie-kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liito MTL ry järjestää kilpailun nyt 17. kerran. Vuonna 2018 kilpailun pääyhteistyökumppanina on tuttuun tapaan Sanoma Media Finland.