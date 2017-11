Effien shortlistalla uusia toimialoja ja kansainvälisiä töitä

Vuoden 2017 Effie Awards Finland -kilpailun shortlistalle nousi 26 markkinointityötä. Kilpailuun osallistuneet työt kertovat, että markkinointi on tänään kansainvälistä, strategista, luovaa ja datalla johdettua.

”Onneksi olkoon kaikille Effien short-listalle yltäneille. Olen erityisen ilahtunut siitä, että joukossa on kokonaan uusia toimialoja, perinteisiä paikallisia tekijöitä, mutta myös hienoja kansainvälisiä töitä, joista suomalainen markkinointiyhteisö voi olla ylpeä”, sanoo kilpailun päätuomari, Elisan markkinointijohtaja Tomi Wirtanen.

”Kilpailutöiden taso oli tasalaatuisempi ja korkeatasoisempi kuin aiemmin. On ilo huomata, että tavoitteellinen markkinoinnin suunnittelu on noussut keskeiseen rooliin. Joukossa oli maailmanluokan kirkkaita insighteja. Olisin toivonut, että juuri siihen keskeisimpään, strategiseen lisäarvoa, kanavastrategiaa ja tarinankerrontaa tukevaan näkemykseen olisi panostettu vielä enemmän. Mallikas kattaus mielettömiä onnistumisia markkinoinnin eri keinoin toteutettuina”, hehkuttaa Sanoma Media Finlandin markkinointijohtaja B2B, Sanna Kolamo.

Effie Awards -kilpailussa etsitään tuloksellisimpia markkinointikampanjoita. Keskeisiä kriteereitä ovat tulosten lisäksi kampanjan haasteellisuus, ideoiden toimivuus ja mitattavuus. Viimeisellä arviointikierroksella annetaan pisteet myös luoville elementeille.

Päätuomari Tomi Wirtasenlisäksi Effie Awards Finlandin tuomaristossa on 22 liikkeenjohdon, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kokenutta ammattilaista, jotka edustavat asiakkaita, toimistoja, korkeakouluja ja mediaa.

Finalistien joukosta parhaat palkitaan Bronze, Silver tai Gold Effie -palkinnoilla. Koko kilpailun paras kampanja saa arvostetun Grand Effie -palkinnon. Palkinnot jaetaan torstaina 25.1.2018 Sanomatalossa.

Effie Awards -kilpailusta

Effie on maailman laajin ja arvostetuin markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Effie Worldwide Inc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki.

Effie-kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liito MTL ry järjestää kilpailun nyt 16. kerran. Vuonna 2017 kilpailun pääyhteistyökumppanina on tuttuun tapaan Sanoma Media Finland. Aikaisemmat Effie-voittajat ja töiden esittelyt löytyvät sivulta mtl.fi/effie.

Vuoden 2017 short-lista (Huom: Listauksessa näkyvissä vain työn jättänyt toimisto ja asiakas, tekijäjoukoksi ilmoitettu tyypillisesti usean toimiston edustajia)

Aino – välillä voi keksiä itsensä uudestaan

Mirum Agency/Froneri Finland

kategoria: Tuotteet ja palvelut; Elintarvikkeet Bisneshaasteet; renessanssi

Auta ihmistä

Make it Simple /Pelastusarmeija

kategoria: Tuotteet ja palvelut; Non-profit, Bisneshaasteet; pienet ja alueelliset budjetit

Autotehtaan sankarit – Suomen suurin rekrytointi

Kuudes Kerros Helsinki/Valmet Automotive

kategoria: Bisneshaasteet; Kohderyhmä, Tuotteet ja palvelut; Autoilu ja moottoriala

Burgernomia – McDonald’sin aina hintaansa arvokkaampi hampurilainen

DDB Helsinki/MacDoland’s Finland

kategoria: Bisneshaasteet; Uusi tuote tai palvelu, Tuotteet ja palvelut; Matkailu, elämykset ja vapaa-aika

A Guinness World Record – Fastest Side Wheelie in a Car

Villivisio/Nokian Renkaat

kategoria: Media; Mediaidea, Tuotteet ja palvelut; Autoilu ja moottoriala

Fazer munkkibaari -sarja myi hillotusti munkkeja

SEK/Fazer Leipomot

kategoria: Bisneshaaste; Renessanssi, Tuotteet ja palvelut; Elintarvikkeet

Hartwall Original Long Drink Comeback

Bon The Robot/Hartwall

kategoria: Bisneshaaste; Renessanssi, Tuotteet ja palvelut; Elintarvikkeet

Jenkki – pieni pala hymyä, suuri muutos markkinalla

ToinenPHD/Cloetta

kategoria: Tuotteet ja palvelut; Elintarvikkeet Bisneshaasteet; Strateginen markkinointi

Kaikki tai ei mitään – Kuinka epäonnistuminen käännettiin voitoksi

Carat Finland/Veikkaus

kategoria: Bisneshaaste; Uusi tuote tai palvelu

Kaivopuiston lentonäytös/pienmuseon budjetilla Suomen suurin tapahtuma

SEK/Suomen Ilmailumuseo

kategoria: Tuotteet ja palvelut; Non-profit, Bisneshaasteet; Strateginen markkinointi

KONE Machine conversations

hasan & partners /KONE

kategoria: Tuotteet ja palvelut; Yrityskuva, Bisneshaaste; Uusi tuote tai palvelu

K-Ruoka – paras kauppakaveri

Futurice/Kesko

kategoria: Bisneshaaste; Teknologia

Koskenkorva – Vodka from a Village

Bob The Robot/Altia

kategoria: Bisneshaaste; Renessanssi, Media; Mediateho

Kuinka mallisto, jota ei pitäisi olla, sai yli 70 miljoonan ihmisen huomion

hasan & partners /Plan International Suomi

kategoria: Tuotteet ja palvelut; Nonp-rofit, Media; Mediaidea

LIDL – Elä kuin viimeistä kesäpäivää

Folk Finland/Lidl Suomi

kategoria: Bisneshaasteet; Strateginen markkinointi

Lumo – kaupallinen rakkaustarina

TBWA Helsinki/Lumo

kategoria: Bisneshaasteet; Strateginen markkinointi, Tuotteet ja palvelut; Asuminen

Lumo x Tinder – It’s a Match

TBWA Helsinki/Lumo

kategoria: Media; Mediainnovaatio, Bisneshaasteet; Kohderyhmä

Miten väritön ja hajuton käännettiin räväkkään kasvuun

Dagmar/Berner

kategoria: Media; Mediateho

Novelle Plus Elämän janoon

Bot The Robot/Hartwall

kategoria: Bisneshaasteet; Strateginen markkinointi

Putkiremontti meni putkeen – Fira Ketterän lanseeraus

Viestintä Oy Drum/Fira palvelut

kategoria: Bisneshaasteet; Uusi tuote tai palvelu, Tuotteet ja palvelut; Asuminen

Plan B City above the city

hasan & partners /Metsä Wood

kategoria: Bisneshaasteet; Kohderyhmä, Tuotteet ja palvelut; B2B Yritysmarkkinoitavat tuotteet ja palvelut

Puolessa vuodessa kansan rakastamaksi brändiksi. Kun aika on.

Intohimotoimisto Cassius/Sanoma Media Finland, Oikotie

kategoria: Tuotteet ja palvelut; Yrityskuva

Roosa nauha 2016

dynamo&son/Syöpäsäätiö

kategoria: Tuotteet ja palvelut; Non-profit, Bisneshaasteet; Brändätyt sisällöt

Uudistunut Vikinglotto yhdisti suomalaiset ja ruotsalaiset

Carat Finland/Veikkaus

kategoria: Tuotteet ja palvelut; Matkailu, elämykset ja vapaa-aika,

Ylhäisten leipä – pienestä suurta

ToinenPHD/Lantmännen Cerealia

kategoria: Bisneshaasteet; Pienet ja alueelliset budjetit

Älä kerro Martille

Miltton/Crisis Management Initiative (CMI)

kategoria: Tuotteet ja palvelut; Non-profit, Bisneshaasteet; Pienet ja alueelliset budjetit