Efiman pilvipalveluiden uusi liiketoimintajohtaja haluaa tuoda selkokielisyyttä järjestelmähankkeisiin

Efiman pilvipalveluiden uutena liiketoimintajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloittaa 1.3.2023 tekniikan tohtori Paula Kujansivu. Hän vastaa koko liiketoiminnasta, sisältäen projektitoiminnot sekä jatkuvat palvelut. Nykyinen liiketoimintavetäjä Thomas Beijar siirtyy samalla projektitoiminnon johtajaksi vastaten Efiman projektijohtamisesta ja -kehittämisestä.

Paula Kujansivu tulee Efimalle Valtorilta, jossa viimeinen rooli oli toimitusjohtajana ja sitä ennen asiakaskokemuksesta ja muutoksesta vastaavana johtajana. Ennen Valtoria Paula oli pitkään Alkossa liiketoimintajohtajana, vastaten muun muassa verkkokauppaliiketoiminnasta ja toimitusketjusta.

Paula kaipaa järjestelmähankkeisiin lisää selkokielisyyttä, sillä tavoitteena on asiakkaan tarpeiden ja tilanteen aito ymmärtäminen, ei järjestelmien myyminen.

“Kaikki yritykset ovat oivaltaneet, että pilvisiirtymä on jossain vaiheessa tehtävä – haasteena on, että aika harva organisaatioissa ymmärtää, mitä kaikkea siirtymä mahdollistaa erityisesti liiketoiminnan puolella. Tämä on iso puute, sillä juuri sieltä pitäisi tulla syötteitä hankkeisiin”, Paula Kujansivu toteaa.

Efiman toimitusjohtaja Tero Salmisen mukaan pilvipalveluiden nopeaan kasvuun tarvitaan lisää resursseja liiketoiminnan kehittämiseksi sekä jatkuvien palveluiden että projektitoimintojen puolella.

”Efiman kasvu on aina perustunut tyytyväisiin asiakkaisiin – asiakaslähtöisyys on kaiken tekemisen keskiössä ja sen toteutumisen varmistamiseksi paneudumme asiakkaiden tarpeisiin ja liiketoimintaan vieläkin suuremmalla intensiteetillä. Paulan vahvana osaamisalueena on asiakaskokemuksen kehittäminen ja muutoksenhallinta – hänen johdollaan strategiamme toteutuminen saa lisää vauhtia”, Tero Salminen kiteyttää.