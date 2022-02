EFPP Suomen kansallinen verkosto ry juhlistaa 30 vuotista toimintaansa juhlakirjalla YHTEYS

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf: psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 18 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 3200 psykoanalyyttista psykoterapeuttia. Jäsenyhdistykset edustavat organisaation neljää jaosta: aikuisten yksilöpsykoterapia, ryhmäpsykoterapia, pari- ja perhepsykoterapia sekä lasten- ja nuorisopsykoterapia.

Keskeisin verkoston tavoite on säilyttää ja vahvistaa jaosten edustamien psykoanalyyttisten psykoterapiamuotojen asemaa ja kehittää niitä yhtenä muiden psykoterapiasuuntausten valikoimassa. Alan jatkuva kehittämistyö tapahtuu sekä kotimaisten että kansainvälisten kollegojen ja tutkijayhteisöjen kanssa. Tämä on luonut yhdistykseen tunteen kuulumisesta laajempaan ammattiyhteisöön, jonka eettinen perusta on psykoanalyyttisessa traditiossa: potilas –psykoterapeutti/ psykoanalyytikko vuorovaikutuksen kunnioittamisessa.

EFPP Suomi pyrkii edistämään laadukkaita ja monipuolisia, ihmisten tarpeisiin vastaavia psykoterapiapalveluja. Niiden olemassaolo, saatavuus, lisääminen ja kehittäminen on sekä potilaiden että psykoterapeuttien etu. Viime vuosina EFPP Suomi on puolustanut erityisen aktiivisesti potilaiden oikeutta kansainvälisestikin ainutlaatuiseen Kelan tukemaan psykoterapiaan sekä niiden säilyttämistä ja kehittämistäsosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Vaikuttamistyössään verkosto on kannanottojen ja lausuntojen lisäksi antanut lehdistötiedotteita ja sen edustajat ovat neuvotelleet poliittisten päättäjien kanssa.

Verkosto on järjestänyt säännöllisesti koulutus- ja neuvottelupäiviä kehittyvän psykoanalyyttisen teorian ajankohtaisista teemoista. Pyrkimyksenä on myös lisätä jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä. Verkoston kotisivuilla, facebook-sivuilla ja sähköpostitiedottamisessa tiedotetaan mm. alan ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista ja tutkimuksista.

YHTEYS – psykoanalyyttisen ajattelun ytimessä on verkoston ensimmäinen kirjajulkaisu. Koronavirusepidemian vuoksi kirjaa toimitettiin osittain poikkeustilassa, joka jatkui vielä juhlavuonnakin. Yhteys toisiin on kärsinyt epidemian aikana, mutta myös yhteyden merkitykset ovat avautuneet uudella tavalla. Yhteyden kokemuksia ja sen katkeamisia syntyy elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Mielen muokkautuvuus antaa kuitenkin mahdollisuuksia löytää ja korjata yhteyttä itseen ja toisiin yhä uudelleen.

Kirjassa EFPP Suomen jäsenyhdistysten lasten- ja nuorten-, yksilö-, ryhmä- sekä pari- ja perhepsykoterapeutit kirjoittavat oman erityisalansa näkökulmista. Kirjoittajat ovat kokeneita psykoterapeutteja ja mielenterveysalan ammattilaisia. On merkittävää, että eri yhdistysten asiantuntijoiden äänet yhdistyvät samojen kansien sisällä.

Artikkeleissa kerrotaan yhteyden varhaisesta perustasta, mahdollisuuksistamme aikuisuudessa ja vanhuudessa sekä mielikuvista ja kuvallisuudesta. Yhteyden teemaa käsitellään suhteessa ihmisyyteen niin antiikin mytologiassa kuin nykyhetken virtuaalisissa pelimaailmoissa, nykypsykiatriassa ja psykoanalyyttisen psykoterapian eri muodoissa eri ikävaiheissa.

Monin tavoin itseen vaikuttavan tiedostamattoman maailman löytäminen ja yhteyden saaminen siihen on psykoanalyyttisen psykoterapian ydintä. Kirjoituksissa pohditaan psykoanalyyttisen psykoterapian mahdollisuuksia auttaa yhteyden rakentumista, korjautumista ja säilymistä. Vain riittävän turvallisessa yhteydessä toiseen ihminen löytää oman erillisyytensä, todellisen oman itsensä.

Teos luo yhteyden niihinkin lukijoihin, joille psykoanalyyttinen teoria ei vielä ole tuttua. Monimutkaisiin ongelmiin ei voi aina tarjota yksinkertaista ratkaisua, joten teos myös haastaa syvälliseen ajattelun ja mielikuvien maailmaan. Kirja on aarrearkku monenlaisille lukijoille, kaikille itsestään ja toisistaan kiinnostuneille yhteyttä kaipaaville ihmisille.