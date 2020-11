Ehdotus Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 valmistunut

Ehdotus Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 valmistunut 2.11.2020 12:15:19 EET | Tiedote

Helsinki-Espoon rannikkoalue on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi merkittävistä tulvariskialueista. Tulvariskien hallintasuunnittelua varten perustettu tulvaryhmä on hyväksynyt suunnitelmaehdotuksen kuulemista varten. Ehdotus sisältää tavoitteet ja toimenpiteet pääkaupunkiseudun ranta-alueiden sekä lähisaariston tulvariskien minimoimiseksi. Suunnitelman valmistelua varten nimetyssä tulvaryhmässä ovat olleet edustettuna Uudenmaan liitto, Helsingin ja Espoon kaupungit, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset sekä Uudenmaan ELY-keskus. Lisäksi työssä on ollut mukana asiantuntijaroolissa Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Helsingin ja Espoon rannikkoalueet ovat monimuotoisia vaihdellen jyrkistä kalliorannoista aina ruovikkoisiin ja mataliin merenlahtiin. Osa alavista mereen laskevista puroista ulottuu pitkälle sisämaahan laajentaen meritulvan vaikutusaluetta jopa useita kilometrejä rannikosta. Rannikon läheisyydessä sijaitsee asutuksen lisä