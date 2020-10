Ehkäisevän päihdetyön viikko 2020 Vaasassa

Ehkäisevän päihdetyön (EPT) viikkoa vietetään viikolla 45, 2.-8.11.2020. Teemaviikolla kannustetaan ottamaan päihteet puheeksi. Tänä vuonna, kuten viime vuonnakin, valtakunnallisena teemana on kannabis.

EPT-viikon verkkosivuilla www.kysyminenkannattaa.fi on julkaistu kampanjan materiaalit kaikkien käyttöön muun muassa seuraavista aiheista: Kannabiksen käyttö ja haitat, Huoli kaverin kannabiksen käytöstä sekä Kannabis ja sosiaaliset tilanteet. Aineistoa löytyy erikseen myös ammattilaisille.

Vaasan kaupungin nuorisopalvelut Reimari jakaa teemaviikon materiaalia omalla Instagram-tilillään, niin tarinoissa kuin postauksina #tietolöytö.

Vaasalaiskoulujen henkilökuntaa osallistuu syksyn aikana Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön mallin (PEPP) koulutuksiin (etänä). EPT-viikolla vanhempia kannustetaan tutustumaan PEPP-ohjelmaan esimerkiksi videovinkein: www.pepp.fi/vanhemmille.

Vaasan kaupunginkirjastossa on teemaviikolla esillä ehkäisevän päihdetyön teemoihin liittyvää kirjallisuutta.

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus pidetään ke 4.11. klo 18.00 Vaasan kirkonpuistossa Luotsipatsaan edustalla. Tilaisuudessa huomioidaan turvavälit. Ohjelma: seurakuntien puheet, musiikkia, kynttilöiden sytytys, hiljainen hetki. Tilaisuuden järjestävät Vaasan suomalainen seurakunta, Vasa Svenska församling, Pohjanmaan kriisikeskus - Österbottens kriscenter Valo. Lisätietoja: anne.salovaara-kero@pohjanmaankriisikeskus.fi; erja.kahl-huhtamaki@evl.fi ja kerstin.borg@evl.fi

Ammattihenkilöille, vapaaehtoistoimijoille ja muille kiinnostuneille on tarjolla eri tahojen järjestämää ilmaista etäkoulutusta. Useimpiin koulutuksiin on ilmoittautuminen etukäteen ja osa koulutuksista on katsottavissa jälkikäteen tallenteena järjestäjien nettisivuilla. Koulutuksia ja luentoja esimerkiksi: https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/tapahtumakalenteri/, muun muassa nuuskasta, opiskelijoiden hyvinvoinnista, oikeuksista päihdepalveluihin, kannabiksesta, pelaamisesta.

Ti 3.11. klo 10-11 ja klo 14-15 Oikeahetki ry:n Kannabis-luento (sama luento klo 10 ja klo 14). Voit ilmoittautua klo 10 luennolle tästä ja klo 14 luennolle tästä. Saat ilmoittautumisen jälkeen liittymislinkin ja ohjeet liittymiseen. Lisätietoja: info@oikeahetki.fi

Keskiviikkona 4.11. klo 12-15.30 järjestetään Vantaan päihdefoorumi 2020, ehkäisevän päihdetyön vuoden päätapahtuma. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään iltapäivän pituisena webinaarina teemasta: Nuoret aikuiset. Tilaisuus on kaikille avoin. Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin tästä.

Kun lapsella on päihderiippuvuus- äidin kokemus -luento 5.11. klo 18-19.30. Ilmoittaudu luennolle tästä. Saat ilmoittautumisen jälkeen liittymislinkin ja ohjeet liittymiseen. Lisätietoja: info@oikeahetki.fi