Ehkäisevän päihdetyön viikko 2022 Vaasassa

We Have A Dream 4.11.2022

Ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävä näyttely We Have A Dream on mustavalkoisten valokuvien sarja tunnetuista ja tuntemattomista vaikuttajista, joiden taustalla on unohtumattomia tarinoita. Lähes sata muotokuvaa kertoo rohkeudesta, ihmisyydestä, ihmisoikeuksista ja unelmista. Näyttely levittäytyy 4.11. alkaen Pohjanmaan museon vaihtuvien näyttelyiden tilan lisäksi julkiseen tilaan, Vaasan torille.