Ei mokata tätä nyt: vietä vappu kotona!

Vapun lähestyessä Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri haluavat haluaa muistuttaa, että tänä vuonna vappu on syytä viettää kotona. Koronavirusepidemian hillitsemisessä tärkeää on lähikontaktien välttäminen muihin kuin oman perheen jäseniin.

Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta painottaa, että kaikenlaiset kokoontumiset täytyy nyt jättää epidemian jälkeiseen aikaan. Koronatilanteen vuoksi asetettuja rajoituksia voidaan purkaa, kun tautitapausten määrä saadaan kääntymään laskuun.

- Jokainen päivä ja jokainen viikko ovat sen vuoksi ratkaisevia. Mitä paremmin noudatamme rajoituksia, sitä nopeammin pääsemme rajoituksista eroon, Kaukoranta sanoo.

- Pidetään yhdessä huoli, ettei vapun takia tule koronatilastoon piikkiä. Meillä on suhteellisen rauhallinen tilanne tällä hetkellä ja juuri siksi nyt kannattaakin vielä jaksaa noudattaa kokoontumisrajoituksia ja pitää yhteyttä muilla keinoilla, sanoo Vaasan keskussairaalan vt. johtajaylilääkäri Christian Kantola.

Myös nuorten noudatettava kokoontumisrajoituksia

17-vuotias lukiolainen ja Vaasan kaupungin nuorisovaltuuston jäsen Laura Nieminen kuvailee, kuinka poikkeuksellinen aika on ollut uutta ja haastavaa kaikille.

- Ikävä kavereita ja normaalia arkea kohtaan kasvaa viikko viikolta. Mutta jotta me saadaan tämä koronatilanne hallintaan ja voidaan taas myöhemmin nähdä kavereita normaalisti, niin on tosi tärkeää, että me kaikki noudatetaan yhteisiä ohjeita. Pysytään siis kotona vappuna ja muutenkin, ja ollaan yhteydessä kavereihin vaikka videopuhelun välityksellä, Nieminen kehottaa.

Myös Pohjanmaan poliisilaitos on ohjeistanut kaikkia pysymään vappuna kotona. Poliisi vetoaa myös vahvasti vanhempiin ja nuoriin, että nuoret eivät osallistuisi paljon esillä olleisiin joukkokokoontumisiin autoilla.

Lue täältä vinkit virtuaalivapun viettoon! www.vaasa.fi/ajankohtaista/vieta-virtuaalivappu-kotona