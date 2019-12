Ei näin – Huhtanen Capitalin konkurssiuutinen kertoo asuntosijoittamisen perusasioiden unohtamisesta 

Kauppalehti uutisoi eilen Huhtanen Capitalin ongelmista. Kiinteistösijoitusyhtiö Huhtanen Capital, jonka toimiala käytännössä on asuntosijoittaminen, tavoitteli vuonna 2018 listautumista pörssiin ja antoi sijoittajille katteettomia lupauksia suurista tuotoista. Moni sijoittikin rahojaan yhtiöön ja joutuu pettymään, koska Huhtanen Capital hakeutuu konkurssiin. Suomen Vuokranantajat haluaa korostaa vastuullista asuntosijoittamista ja peruslaskelmien tekemistä.

”Pitää tietää mihin sijoittaa. Huhtanen Capitalin tapauksessa on annettu täysin vastuuton ja epärealistinen kuva asuntojen arvosta, vuokratuotoista ja yhtiön tilanteesta. Monia on johdettu harhaan ja moni menettää rahansa. Jos joku asia kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei todennäköisesti ole totta”, muistuttaa Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa.

Huhtanen Capitalin omistamien vuokra-asuntojen vuokratuotot vuodessa ovat 120 000 euroa ja vastikekulut ovat 135 000 euroa vuodessa. Asuntojen arvo oli listautumisesitteessä kirjattu epärealistisesti 38,2 miljoonaan euroon. Todellinen käypä arvo on ulkopuolisen selvittäjän mukaan varovasti arvioiden 6 miljoonaa euroa.

”Viime aikoina on tullut julkisuuteen muutamia muitakin ongelmissa olevia tapauksia kiinteistösijoittamisessa. Kaikissa tarina on sama – katteettomia lupauksia suurista seteleistä ja nopeasti. On hyvä, että nämä asiat tulevat esille. Asuntosijoittamisessa pitää tehdä kotiläksyt kunnolla. Tämän tapauksen luvut osoittavat selvästi, ettei asuntosijoittamisen peruslaskelmia esimerkiksi vuokratuotosta ole hallittu. Vastuuta ei voi ulkoistaa yhtiölle, vaan pitää itse ymmärtää ja selvittää, mihin ja miten on sijoittamassa. Pitää ymmärtää katsoa myös lukujen taakse”, sanoo Viljamaa.

Suomen Vuokranantajat kannustaa hyvään ja vastuulliseen vuokranantajuuteen ja asuntosijoittamiseen.

”Jos tästäkin surullisesta tapahtumien sarjasta jotain voi oppia, on ehdottomasti se, että asuntosijoittaminen ei ole riskitöntä ja oikoteitä etsimällä päätyy ojaan. Tämän tapauksen tyyppiset sijoitusyhtiöt voivat olla piensijoittajalle erityisen harhaanjohtavia, sillä taustalaskelmien realistisuudesta voi olla vaikea päästä jyvälle. On tärkeää, että nämä epärealistiset veivaukset tulevat esiin”, Viljamaa jyrähtää.

”Itse suosin suoraa vuokranantajuutta, jolloin asunnon kannattavuutta pystyy itse laskemaan. Laskelmissa kannattaa olla mieluummin liian varovainen kuin vauhtisokea. Tässä tapauksessa sokeus on selvästi iskenyt. Vastuullisuus korostuu jatkossa myös asuntosijoittamisessa. Suomen Vuokranantajat haluaa korostaa vastuullisuutta, arvolähtöisyyttä ja hyvää vuokratapaa kaikessa toiminnassaan”, sanoo Viljamaa.