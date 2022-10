Ei ole syytä lopettaa matkailua, vaan matkustaa vastuullisemmin

Mitä matkailija voi tehdä, jotta matkailusta koituisi mahdollisimman vähän haittaa ilmastolle sekä matkakohteelle ja sen asukkaille? Matkailun suurimmat päästöt tulevat usein itse matkustamisesta. Juna tai bussi ja joukkoliikenne ovat hyviä vaihtoehtoja, mutta Suomeen ja Suomesta matkustettaessa lentäminen on kuitenkin lähes välttämätöntä. Jos lentämistä ei pysty välttämään, mitä voi tehdä?

– Lentämisessä tärkeää on valita suorat lennot ja pyrkiä viipymän pidentämiseen. Reissuun ei kannata lähteä yhdeksi tai kahdeksi yöksi. Lentämisen ja maata pitkin matkustamisen yhdistelmä on myös vaihtoehto. Aluksi voi matkata maata pitkin vaikka vain toiseen suuntaan tai korvata osan matkasta esimerkiksi junalla, Visit Finlandin vastuullisen matkailun asiantuntija Liisa Mäkelä kertoo.

Matkalla kannattaa käyttää enemmän aikaa olemiseen, vähemmän siirtymiseen. Hitaan matkustamisen periaatteella itse matkantekokin on rentouttavaa ja nautinnollista. Esim. junalla matkustaessa saa nauttia kauniista maisemista ja rentoutua. Myös teitä pitkin matkustaessa valinnoilla on merkitystä.

– Mikäli vuokraa auton, on tärkeää valita vähän kuluttava, omaan tarpeeseen sopivan kokoinen auto. Joissain kohteissa tarjolla voi olla myös sähkö- tai hybridiautoja vuokralle. Sosiaalisen median kimppakyytiryhmät ovat hyvä vaihtoehto niille, joille somen käyttäminen on luontevaa. Tällöin autojen täyttöaste nousee, mutta varsinkin kansainvälisten matkailijoiden on vaikeaa löytää näitä ryhmiä, Mäkelä jatkaa.

Pienillä asioilla on iso yhteisvaikutus

Ruokailuissa kannattaa suosia paikallisia tuotteita, sesongin tuotteita ja kasvispainotteista ruokavaliota. Vannoutunut lihansyöjä voi valita lähialueen lihatuotteita ja esim. tilaravintoloissa on usein hyödynnetty paikallisia raaka-aineita. Jos on tapana ostaa matkamuistoja itselleen tai tutuilleen, on hyvä vaihtoehto valita esim. paikallista käsityötä.

– Itse suosin käytettäviä, hyödyllisiä tuotteita, jotka on lähellä valmistettu. Kaukoidässä valmistettujen matkamuistojen sijaan käytän mielelläni hieman aikaa ja vaivannäköä löytääkseni sellaisia paikallisia tuotteita, joille varmasti tulee käyttöä, Mäkelä kertoo.

Vastuullinen matkailija ottaa asioista selvää etukäteen

Sesonkipiikin ulkopuolella matkustaminen tukee toimialan ympärivuotuisuutta ja kohteeksi voi valita myös vähemmän tunnetun ja suositun. Monilla pienillä paikkakunnilla matkailu voi olla hyvinkin tärkeä työllistäjä.

Majoitus- ja aktiviteettivaihtoehdoissa on hyvä valita toimijoita, jotka panostavat vastuullisuuteen. Mistä voi aloittaa, jos asiaan perehtyminen tuntuu vaikealta?

– Hyvä vinkki on valita sellainen toimija esimerkiksi majoituskohteeksi tai aktiviteettien tarjoajaksi, jolla on Visit Finlandin myöntämä Sustainable Travel Finland -merkki tai jokin muu luotettava ja tunnettu vastuullisuussertifiointi. Sama vinkki toimii niin kansainvälisille matkailijoille kuin kotimassa matkustaville, Mäkelä vinkkaa.