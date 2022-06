Eila Hiltusen syntymästä 100 vuotta – Materian runous -juhlanäyttely avautuu Didrichsenillä syyskuussa 2022

Kuvanveistäjä Eila Hiltusen (1922–2003) syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta 22.11.2022. Materian runous – Eila Hiltunen 100 vuotta -näyttely on esillä Didrichsenin taidemuseossa 10.9.2022–29.1.2023. Se esittelee sukupolvensa kansainvälisimpiin taiteilijoihin lukeutuneen Hiltusen uraa 1940-luvulta 2000-luvun alkuun. Yhteistyössä Hiltusen perillisten kanssa valmisteltu näyttely on laajin taiteilijan teosten esittely yli kahteenkymmeneen vuoteen. Näyttelykokonaisuus käsittää veistoksia, mitaleja ja koruja, joista osa on ensimmäistä kertaa julkisesti esillä.

Eila Hiltunen hitsaa Veden alla -teosta (1960). / Eila Hiltunen svetsar skulpturen Under vattnet (1960). Kuva / Foto: Otso Pietinen

Muuntuva muotokieli Eila Hiltunen uudisti jatkuvasti ilmaisuaan. Kronologisesti etenevässä näyttelyssä nähdään sekä varhaisia pronssiveistoksia, 1950-luvun kubistisia veistoksia että myöhäisempiä, suoraan metalliin työstettyjä ja muodoltaan avoimia teoksia. Hiltunen omaksui edelläkävijänä hitsaamisen työskentelyynsä 1950-luvun lopulta lähtien – syntyneet teokset ovat taiteilijan tunnusomaisinta tuotantoa ja taiteellista perintöä. Helsingissä sijaitseva Sibelius-monumentti on niistä tunnetuin, muttei suinkaan ainoa mittakaavassaan. Hiltunen näki itsensä ennen muuta monumenttien kuvanveistäjänä, ja näyttely esittelee taiteilijaa työllistäneitä monumentaalitilauksia – toteutuneita ja toteutumattomia – luonnosten, mallien ja kuvien kautta. Materian runoilija Hiltunen luonnehti kuvanveistäjää ”materian runoilijaksi”. Aine, erilaiset materiaalit pintakäsittelyineen korostuvat työskentelyssä ja tuovat esiin kuvanveistäjän käsialan ja näkemyksellisyyden. Taiteilijan tuotanto käsittää niin esittäviä kuin abstrakteja teoksia. Näyttelyssä keskeisiä teemoja ovat mm. liikevaikutelma, jota Hiltunen käsitteli suvereenisti esimerkiksi tanssivissa hahmoissaan, sekä luontoon palautuvat, kasvun ja kukoistuksen muodot. Didrichsenin taidemuseon perustajat Gunnar ja Marie-Louise Didrichsen tutustuivat Eila Hiltuseen 1960-luvulla, ja museon kokoelmaan hankittiin useita taiteilijan teoksia. Niiden rinnalla näyttelyssä nähdään edustava valikoima Hiltusen teoksia kotimaisista museo- ja yksityiskokoelmista. Osa näyttelyn teoksista on ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä. Näyttelyjulkaisun artikkelit ovat kirjoittaneet FT Erik Kruskopf, FT Liisa Lindgren, FM Jarno Peltonen ja taiteilijan poika VTM Markku Pietinen. Mediatilaisuus Didrichsenin taidemuseossa torstaina 8.9.2022 klo 11. Taiteilijan perilliset Markku Pietinen ja Piia Virtanen ovat läsnä tilaisuudessa. --- 100 år sedan Eila Hiltunens födelse – jubileumsutställningen Materiens poesi öppnar på Didrichsens i september 2022 Den 22 november 2022 har det förflutit 100 år sedan Eila Hiltunens födelse (1922–2003). Utställningen Materiens poesi – Eila Hiltunen 100 år visas på Didrichsens konstmuseum 10.9.2022–29.1.2023. Utställningen presenterar Eila Hiltunens karriär från 1940-talet till 2000-talet. Hon var en av sin generations mest internationella konstnärer. Utställningen, som förverkligats i samarbete med konstnärens arvingar är den mest omfattande visningen på över tjugo år. Helheten omfattar skulpturer, medaljer och smycken, varav en del inte visats förut. Formspråk i förändring Eila Hiltunen förnyade sitt formspråk under hela sin karriär. I den kronologiskt uppbyggda utställningen visas både tidiga bronsskulpturer, kubistiska verk från 1950-talet samt svetsade verk från senare perioder. Hiltunen var en pionjär i användningen av svetsning i sitt arbete från slutet av 1950-talet och som resultat föddes några av konstnärens mest kännspaka verk. Sibeliusmonumentet i Helsingfors är det mest kända av dem, men inte alls det enda i den omfattningen. Hiltunen såg sig själv först och främst som skulptör av monument, och i utställningen presenteras monumentala uppdrag konstnären fick – både förverkligade och icke förverkligade – genom skisser, modeller och fotografier. Materiens poet Hiltunen beskrev skulptören som en ”materiens poet”. Materia, olika material och deras ytbehandlingar betonas i verken och lyfter fram skulptörens handarbete och vision. Konstnärens produktion omfattar både figurativa och abstrakta verk. Centrala teman i utställningen är intrycket av rörelse, vilket Hiltunen behärskade suveränt, till exempel i sina dansande figurer, och former av tillväxt och blomstring som återknyter till naturen. Gunnar och Marie-Louise Didrichsen, grundarna av Didrichsens konstmuseum, lärde känna Eila Hiltunen på 1960-talet och flera av hennes verk förvärvades till museets samling. Förutom museets egna verk inkluderar utställningen verk av Hiltunen från inhemska museer och privata samlingar. En del av de utställda verken visas för första gången för allmänheten. Artiklarna i utställningskatalogen har sammanställts av FD Erik Kruskopf, FD Liisa Lindgren, FM Jarno Peltonen och konstnärens son PM Markku Pietinen. Pressvisning på Didrichsens konstmuseum torsdagen den 8 september kl. 11:00 i närvaro av konstnärens arvingar Markku Pietinen och Piia Virtanen.

