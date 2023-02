Eilakaisla laajentaa reviiriään HoReCa-alalle

Eilakaisla on tunnettu laadukkaista henkilöstöratkaisuistaan erityisesti toimistopuolella ja asiakaspalvelussa. Suurimpia palveluita ovat henkilöstövuokraus ja rekrytointi.

”Nyt haluamme levittää siipemme myös HoReCa-alalle, ja tämä onkin yksi meidän nopeimmin kasvavista asiakassegmenteistämme yhdessä teollisuuden, tuotannon ja logistiikan alojen asiakkaiden kanssa”, kertoo Eilakaisla-konsernin toimitusjohtaja Antti Soro.

Uunituoreen yksikön toimialapäälliköksi on valittu Miia Kamunen, jolla on vankka kokemus alalta. Hän on aiemmin toiminut HoReCa-alan suorittavissa tehtävissä useissa eri rooleissa sekä keittiön ja salin esihenkilötehtävissä 25 vuotta. Henkilöstöpalvelualan työtehtävissä HoReCa-toimialalla hän on toiminut asiakasrajapinnassa myynnin ja rekrytoinnin tehtävissä seitsemän vuotta. Kamunen on iloinen voidessaan hyödyntää omaa asiantuntemustaan ja yhdistää sen Eilakaislan vahvuuksiin.

Yksilöllinen palvelu ja ketteryys Eilakaislan vahvuuksina

Eilakaislan valtti tälläkin alalla ovat laadukkaat henkilöstöratkaisut ja ketteryys. Osaavat rekrytoinnin ammattilaiset, jouhevat työskentelyprosessit ja kattava markkinointikoneisto työpaikkailmoituksille auttavat takaamaan korkean asiakastyytyväisyyden. Edellisvuoden suositteluindeksi (NPS-luku) on 80 asteikolla -100–100.

Eilakaisla on myös kehittänyt vauhdilla rekrytointijärjestelmiään vastaamaan entistä paremmin työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeisiin, erityisesti keikkatyössä, joka on alalla erittäin yleistä.

”Eilakaisla on HoReCa-alan yrityksille kiinnostava kumppani, koska me rekrytoimme aina asiakastarpeet huomioiden. Tavoitteenamme on löytää asiakkaillemme oikeat tekijät, jolloin voimme paremmin varmistaa työntekijän sitoutumisen asiakkuuteemme. Alalla tyypillinen toimintamalli on palkata mahdollisimman suuri työntekijäpooli laajalla osaamisella ja tarjota kaikkien asiakkaiden työvuoroja heille. Tällöin työntekijät valitsevat kiinnostavimmat vuorot, ja loput vuoroista jää täyttämättä. Me Eilakaislalla haluamme keskittyä luomaan asiakaskohtaisia pooleja ja asiakaskattauksen, jossa työntekijä liikkuu sujuvasti vuorosta toiseen muutaman asiakkaan välillä. Näin voimme varmistaa, että työtä on riittävästi tarjolla ja asiakkaalla vaihtuvuus mahdollisimman vähäistä. Me haluamme säilyttää ”Eilakaisla-laadun” myös HoReCa-alalla”, Kamunen kuvaa.