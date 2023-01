Eilakaisla muuttaa Helsingin liiketoimintayksikkönsä Kamppiin, Hietalahteen ja Keilaniemeen

Antti Soro Eilakaislan toimitusjohtajaksi 4.11.2022 08:30:00 EET | Tiedote

Henkilöstöpalveluyritys Eilakaislan toimitusjohtajaksi on nimitetty 31.10.2022 alkaen Antti Soro (44). Soro on toiminut aiemmin Taloushallintoliiton toimitusjohtajana, johdon konsulttina ja kasvuyhtiösijoittajana sekä neuvonantajana. Koulutukseltaan Soro on diplomi-insinööri Otaniemestä, fysiikan ja matematiikan laitokselta. Soron työhistorian yhdistävänä tekijänä on digitalisaation hyödyntäminen liiketoimintaympäristöjen muutoksessa.