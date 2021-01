Eilakaisla Oy on joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi

Jaa

Eilakaisla Oy on joutunut kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen kohteeksi, minkä vuoksi palvelimemme perjantaina 8.1.2021 lakkasi toimimasta. Hyökkäyksen yhteydessä vastaanotettu uhkausviesti koskee vain liiketoiminnan keskeyttämistä. Palvelimeen kohdistuneen kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen seurauksena on mahdollista, että työnhakijoidemme ja työntekijöidemme henkilötietoja sekä asiakkaiden laskutustietoja on vaarantunut, tästä ei kuitenkaan ole löytynyt viitteitä.

Tapahtumasta on heti sen selvittyä tehty rikosilmoitus ja ilmoitettu kyberturvallisuuskeskukselle sekä tietosuojavaltuutetun toimistolle. Rikostutkimuksen sekä tietovuotojen selvitystyöt ovat kesken, poliisi tutkii tapausta törkeänä tietomurtona ja törkeänä kiristysyrityksenä. Mikäli selvitystyön perusteella ilmenee, että henkilötietoja on varastettu, Eilakaisla tulee olemaan ensi tilassa yhteydessä jokaiseen, jonka tietoja mahdollisesti on viety. Varotoimenpiteenä suosittelemme kuitenkin, että Kaislanet-palvelun käyttäjät kävisivät päivittämässä salasanansa. “Otamme työntekijöidemme sekä työnhakijoidemme huolen erittäin vakavasti ja teemme kaikkemme, jotta tilanne saadaan hoidettua mahdollisimman hyvin”, kertoo Eilakaislan toimitusjohtaja Erika Ehrnrooth. Tietojen ja ohjelmien palautustoimet ovat työn alla ja liiketoiminnan odotetaan jatkuvan maanantaina normaalisti.

Avainsanat kiristyshaittaohjelmakyberhyökkäysTietoturva

Yhteyshenkilöt