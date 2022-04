Eilakaislalta tukea Suomeen saapuvien ukrainalaisten työllistämiseksi

"Monen sotaa paenneen ukrainalaisen mielessä on varmasti ensisijaisesti suru ja huoli, mutta työ saattaa tarjota monille apua selviytymiseen näinä vaikeina aikoina", Eilakaislan toimitusjohtaja Erika Ehrnrooth kuvaa.

Tavoitteena jakaa luotettavaa tietoa sekä yhdistää sopivat työntekijät ja työnantajat

Eilakaisla on avannut oman sivun, jolla tarjotaan Suomeen sotaa paenneille ukrainalaisille työnhakijoille tietoa Suomessa työllistymiseen sekä väylän työnhakuun. Sivun kautta hakeneiden ukrainalaisten työhakemusten käsittelyyn on varattu tiimi, joka käsittelee jokaisen saapuvan hakemuksen sekä kontaktoi potentiaalisia asiakasyrityksiä, jotka voisivat tarjota hakijoille sopivia töitä.

Tavoitteena on yhdistää sopiva osaaminen ja työtarve sekä tarjota työnantajille helppo tapa työllistää esimerkiksi henkilöstövuokrauksen kautta tai rekrytoiden suoraan yrityksen omille palkkalistoille. Eilakaislan tiimi pyrkii olemaan myös jokaiseen ukrainalaiseen hakijaan yhteydessä henkilökohtaisesti, jotta hakijan osaaminen saadaan kartoitettua mahdollisimman hyvin.

"Haluamme myös informoida työnhakijoita siitä, että työnhaku ei Suomessa maksa työnhakijalle mitään, kaikki luotettavat toimijat tarjoavat palvelujaan ja työpaikkojaan ilmaiseksi. Monia epäluotettavia tahoja on jo ollut liikkeellä ja työnhakijoilta on pyydetty esimerkiksi maksuja, jotta he saavat lisätietoja oletetuista työpaikoista", kertoo Eilakaislan Talent Sourcing -palveluista vastaava palvelupäällikkö Maiju Helenius.

Ukrainalaisten työnhakijoiden työllistämisellä vaikutusta paljon laajemminkin Suomen työmarkkinoihin

Jotta sopivia työpaikkoja löydetään, tarvitaan myös yritysten panosta ja halua rekrytoida. Monille yrityksille tämä tarkoittaa kielitaitovaatimusten kriittistä tarkastelua ja joustavuutta. Kannustaakseen yrityksiä mukaan työllistämistoimiin Eilakaisla lahjoittaa jokaisen ukrainalaisen työntekijän työllistävän henkilöstövuokrauksen ja rekrytoinnin toimeksiannon laskutuksesta osuuden ukrainalaisten hyväksi humanitaariseen apuun.

"Näemme, että ukrainalaisten työllistämisellä Suomessa tulee olemaan paljon vaikutuksia sekä kriisin keskeltä paenneiden työikäisten arkeen, mutta myös Suomen työmarkkinoihin. Meillä on osaajapulaa ja Ukrainasta tulemme saamaan paljon hyvää osaamista Suomeen, joka samalla edistää työyhteisöjen monimuotoisuutta ja siten myös suomalaisen työn kilpailukykyä. Meillä Eilakaislalla on mahdollisuus olla auttamassa ja ilolla sen teemme, se on vastuullisuusohjelmamme ja arvojemme mukaista toimintaa", päättää Ehrnrooth.