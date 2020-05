Eilakaislan muutosturvavalmennusten kysyntä moninkertaistui

EILAKAISLALLE MYÖNNETTIIN ARVOSTETTU IIP-LAATUSERTIFIKAATTI 23.4.2013 09:31:49 EEST | Tiedote

Eilakaisla on ensimmäisenä suomalaisena henkilöstöpalvelualan yrityksenä saanut arvostetun Investors in People (IIP) -laatusertifikaatin. Maailmanlaajuisesti laajalti käytössä oleva henkilöstöä ja henkilöstön kehittämistä korostava IIP-sertifikaatti on myönnetty Suomessa vain 14 organisaatiolle. Sertifikaatin luovutti perjantaina 19.4.2013 Investors in People Finlandin toimitusjohtaja Päivi Nordin.