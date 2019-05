Eilakaislan toimitusjohtajaksi on nimitetty Erika Ehrnrooth

”Työelämän murros tarjoaa loistavan mahdollisuuden kääntää Eilakaisla uuteen vahvaan kasvuun. Tehtäväni on myös nostaa yhtiömme yhteiskunnallista roolia työllistämisen vauhdittajana”, sanoo Ehrnrooth.

Suomen kokeneimman ja tunnetuimman henkilöstöpalveluyrityksen Eilakaislan toimitusjohtajaksi on 1.6. alkaen nimitetty Erika Ehrnrooth (41). Ehrnrooth on toiminut yhtiön myynti- ja markkinointijohtajana kaksi vuotta ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

”Minut on valittu tekemään Eilakaislasta Suomen johtava työelämäekspertti, ja auttaa yhtiötä ottamaan se asema, joka sille kokeneimpana suomalaisena henkilöstöpalveluyrityksenä kuuluukin. Vahvistamme Eilakaislan yhteiskunnallista roolia entisestään,” sanoo Ehrnrooth.

Eilakaisla auttaa yrityksiä palkkaamaan juuri oikeanlaisia työntekijöitä ja vauhdittaa työnhakijoiden työn saamista monin keinoin, kuten tarjoamalla työnhakijoille valmennusta.

”Itsekin työttömänä työnhakijana olleena ymmärrän hyvin, mitä työllistymiseen liittyviä osaamisvaatimuksia työnhakija kohtaa. Kilpaurheilutaustani ansiosta olen oppinut myös sen, että pienistä pettymyksistä on jaksettava nousta uudelleen”, Ehrnrooth sanoo.

Toisen polven perheyrittäjä, omistaja Tom Kaisla, joka oli yhtiön toimitusjohtajana 15 vuotta, siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi.

“Aina on luotava uutta ja mentävä eteenpäin” oli yksi yrityksen perustajan Eila Kaislan vakiolauseista, ja nyt omalta osaltani on tullut hyvä hetki mennä eteenpäin ja auttaa yhtiötä eri roolissa hallituksessa, kun oikea henkilö toimitusjohtajaksi on löytynyt”, Kaisla sanoo.

Ehrnrooth johtaa esimerkillä ja hänen johtamistyylinsä on vahvasti tavoitteellinen ja valmentava. Hän aikoo muun muassa kehittää Eilakaislan digitaalisia toimintoja entisestään. Ehrnrooth on aiemmin toiminut useissa myynti- ja markkinointijohdon tehtävissä muun muassa Ifolorilla ja Eiran Sairaalassa.

Nimityksen myötä Eilakaislan johtoryhmä uudistuu. Uudessa johtoryhmässä on Ehnroothin lisäksi palvelujohtaja Maija Kauppinen , HR- ja kehityspäällikkö Joonas Kopperi, markkinointipäällikkö Tanja Tiitta ja talouspäällikkö Mia Lahti.