EISA valitsi Nokia 7 plus -puhelimen vuoden 2018 parhaimmaksi kuluttajaälypuhelimeksi

Espoo, 15.8.2018 – Nokia-puhelinten uusi koti HMD Global kertoi tänään, että Expert Imaging and Sound Association (EISA) on valinnut Nokia 7 plus -puhelimen vuoden 2018 - 2019 voittajaksi kuluttajille suunnatussa älypuhelinkategoriassa. EISA:n palkinnot jakaa maailman suurin itsenäisesti toimiva palkintopaneeli, johon kuuluu 55 arvostetuinta erikoisalojen aikakausilehteä ja verkkojulkaisua. Palkintopaneeli kiitti Nokia 7 plus -mallia hienosta muotoilusta, vahvasta suorituskyvystä sekä vaikuttavista kuvausominaisuuksista. Nokia 7 plus sai kovan vastuksen muista testatuista puhelimista, sillä kuluttajaälypuhelinkategoria on yksi kilpailluimmista kategorioista EISA:n vuosittaisessa kilpailussa.

HMD:n Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas sanoo: Nokia 7 plus -älypuhelimessä kiteytyy kaikki mitä HMD Global on. Olemme erittäin iloisia, että tämä on huomattu myös toimialan asiantuntijoiden keskuudessa. Tavoitteenamme on tehdä älypuhelimia, joissa yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla suorituskyky, kuvausominaisuudet ja tyylikäs design kaikissa hintaluokissa. Nokia 7 plussassa tiivistyy nämä tavoitteemme mukaan lukien loistava hinta-laatusuhde. Maineikkaan EISA:n myöntämä tunnustus on todiste siitä, miten maailmanluokan tyyli ja sisältö voivat yhdistyä laitteessa.

Nokia 7 plus: kaikille sopiva lippulaivamalli

Nokia 7 plus on suunniteltu upean sisällön tuottamiseen, ja se on Nokia-älypuhelinmalliston todellinen tähti. Älypuhelimessa yhdistyvät innovatiivinen optiikka ja kuvausalgoritmit, jotka yhdessä mahdollistavat erinomaiset kuvat. Puhelimen takana on kaksi kennoa, joissa on ZEISS-optiikkaa. Ykköskamera on todella tarkka 12 megapikselin laajakulmakamera, joka mahdollistaa erinomaiset kuvat sekä heikossa valossa että erittäin kirkkaissa olosuhteissa. 13 megapikselin kakkoskamerassa on 2x optinen zoom tilanteisiin, joissa kuvauskohteen halutaan olevan lähempänä. Pro Camera -toiminto mahdollistaa kuvauksen ammattilaisen tavoin. Se on helppo ja nopea tapa säätää valkotasapainoa, tarkennusta, ISO-herkkyyttä, suljinnopeutta ja valotusta.

Nokia 7 plus -älypuhelimessa on ZEISS -optiikalla varustettu vaikuttava 16 megapikselin etukamera. Siinä on erinomaiset hämäräkuvausominaisuudet, jotka mahdollistavat täydelliset selfiet heikossakin valossa. Sekä etu- että takakameroita samanaikaisesti käyttävän kaksipuoleisen kuvauksen avulla puhelimen käyttäjät voivat ottaa todella hienoja #Bothie-kuvia ja -videoita. Turvallinen ja rajoittamaton kuvien tallentaminen on mahdollista Google Kuvissa ilmaiseksi. Puhelimen kolme mikrofonia tallentavat 360° Nokia Audio -tilaääntä, joka yhdistettynä 4K-videoon varmistaa, että tuotettu sisältö on huippuluokkaakin näytöllä.

Nokia 7 plussan suorituskyky on optimoitu kaikkiin tilanteisiin, ja sen akku kestää hämmästyttävät kaksi päivää. Puhelimen loivasti kaartuva takaosa ja ohuet reunat tarjoavat kuluttajalle ison näytön mahdollistaman käyttökokemuksen mukavassa ja tyylikkäässä pakkauksessa. Kuuden tuuman 18:9-kuvasuhteen täysi HD+ -näyttö tekee Nokia 7 plussasta täydellisen puhelimen verkkosivujen selailuun, sosiaalisen median ja viihteen kuluttamiseen sekä pelaamiseen.

Muotoilun, innovaation ja teknologian hieno yhdistelmä

EISA:n vuosittaiset palkinnot jaetaan valokuvaus-, hifi-, kotiteatteri- ja mobiililaitekategorioissa, ja niitä ovat valitsemassa asiantuntijat ympäri maailmaa. Kaikki kilpailuun valitut tuotteet käyvät läpi laajan ja monivaiheisen valintaprosessin, jossa testataan ja arvioidaan huolellisesti niiden teknologiaa, muotoilua ja innovaatioita. Tiukat testit läpäisseet tuotteet valitaan ehdokkaiksi edustamassaan kategoriassa, mikä sinällään kertoo jo tuotteiden johtavasta laadusta. Nokia 7 plus sai erinomaiset arviot kaikilla osa-alueilla, ja EISA valitsi sen 2018–2019 parhaaksi kuluttajille suunnatuksi älypuhelimeksi mobiililaitekategoriassa.

Lista kaikista voittajista löytyy EISA:n verkkosivuilta. Voittajatuotteet esitellään myös 31.8 – 5.9. Berliinissä IFA:ssa, maailman suurimmilla kulutuselektroniikkamessuilla.

HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien uusi koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella.

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Android One ja muut tavaramerkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä; Oreo on Mondelez International, Inc. Groupin tavaramerkki. Qualcomm ja Snapdragon ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.