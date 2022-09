EK hallituksen budjettiriihestä: Hallitus teki välttämättömiä päätöksiä energiakustannusten leikkaamiseksi – velkaantuminen jatkuu huolestuttavalla tavalla

Suomen velkaantuminen sysätään perintönä seuraavan hallituksen ratkaistavaksi. Menolisäysten vastapainoksi tarvittavia säästöjä ei ole tehty, eikä niitä ole taidettu etsiäkään.

”Akuutti kriisi energia- ja sähkömarkkinoilla jää toivottavasti väliaikaiseksi. Korkeaa sähkönhintaa korjaavat toimet on tehty määräaikaisina, kuten pitääkin. Tästä linjasta on syytä pitää kiinni. Samalla pitäisi tukea nopeaa muutosta kohti kestävämpiä lämmitysratkaisuja sekä luoda kannusteita sähkön kulutuksen vähentämiseksi”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Vaikka yritysten energiakulut ovat nousseet myös vastaavalla tavalla, hallitus ei tehnyt päätöksiä yritysten kasvaneiden kustannusten leikkaamisesta. Tällaisia olisivat olleet esimerkiksi teollisuuden sähköistämistuen nosto ja palveluiden sähköveron lasku.

EK pettyi budjettiriihen työllisyyspäätöksiin.

”Meillä on historian suurin työvoimapula ja avoinna on arviolta yli satatuhatta työpaikkaa. Samaan aikaan talouden kasvu on hyytymässä. Hallitus ei kyennyt tekemään merkittäviä työllisyyspäätöksiä. Sellainen olisi ollut esimerkiksi työttömyysturvan porrastaminen. Päivähoitomaksujen alentaminen ja korotetun työmatkavähennyksen jatkaminen on tästä näkökulmasta kuitenkin perusteltua”, Häkämies toteaa.

Hallituksen päätös 2500 uuden hoiva-avustajan kouluttamiseksi on myönteinen. EK on esittänyt linjausta vuosia. Hoitajapula tarvitsee kuitenkin järeitä toimia, koulutuspaikat eivät yksin riitä. Keskeistä olisi sallia yhä useamman henkilöstöryhmän työskentely vanhusten hoivassa.

EK kiittää hallitusta TKI-päätöksistä. T&k-rahoituksen uhkaamassa ollut rahoitusleikkaus on peruttu ja t&k-verokannuste otetaan käyttöön. Tämä on tärkeää uudistumisen ja tulevan kasvun kannalta.

Hallituksen päätös siirtää Saimaan kanavan rakentamisrahat Itä-Suomen infraan on myönteistä ja tuo pientä helpotusta itäisen Suomen synkkään tilanteeseen, kuten muutkin Itä-Suomi paketin päätökset.