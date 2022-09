EK:n yrityskysely: Merkittävä osa yrityksistä suunnittelee henkilöstönsä lomauttamista energiakriisin takia

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Yritykset ja työpaikat mukaan energiansäästökampanjaan 15.9.2022 10:30:00 EEST | Tiedote

Elinkeinoelämän keskusliitto EK SAK Akava STTK Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT Mediatiedote 15.9.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt: Yritykset ja työpaikat mukaan energiansäästökampanjaan Yritysten ja muiden organisaatioiden on tärkeää tarttua henkilöstönsä kanssa kaikkiin keinoihin, joilla pystymme itse helpottamaan akuuttia energia-ahdinkoa. Työnantajat ja ammattijärjestöt kehottavat jäseniään liittymään 10.10. käynnistyvään kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan. Edessä on ennennäkemättömän vaikea energiatalvi. Siksi järjestöjohtajat Jyri Häkämies, Jarkko Eloranta, Pekka Piispanen, Antti Palola ja Markku Jalonen vetoavat jäsenistöönsä: ”Tämän syksyn aikana on käännettävä kaikki kivet, joilla tulevan lämmityskauden energiakustannuksia ja sähkölaskuja pystytään kohtuullistamaan. Systemaattinen ja laaja-alainen energian säästäminen on omissa käsissä oleva toimi, joka vaikuttaa konkreettisesti ja nopeasti. Erityisesti huippukulutuksen aikaan saadut säästöt paitsi pienentävät omaa