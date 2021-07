Ekonomistit arvottaisivat luontovaikutukset suurissa investointihankkeissa

Jaa

Suurin osa taloustieteilijöistä edellyttäisi merkittäviltä investointihankkeilta kustannus-hyötyanalyysia, jonka taloudellinen vaikutusarviointi sisältäisi myös luontovaikutukset. Vain kahdeksan prosenttia on eri mieltä. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kantoja ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistit haluaisivat, että investointien luontovaikutukset arvotettaisiin nykyistä kattavammin. 74 prosenttia Ekonomistikoneeseen vastanneista taloustieteilijöistä katsoo, että suurilta investointihankkeilta tulisi edellyttää yhteiskunnallista kustannus-hyötyanalyysia, jonka taloudellisissa vaikutusarvioinneissa arvotetaan myös luontovaikutukset. Kahdeksan prosenttia on eri mieltä, 18 prosenttia epävarmoja tai vailla mielipidettä.

Ekonomistit perustelevat kantaansa muun muassa yhteishyödykkeiden tragedialla eli sillä, että investointien ulkoisvaikutuksia ei välttämättä hinnoitella lainkaan. Ongelmallisena he pitävät luontoarvojen oikean hinnoittelun vaikeutta ja mahdollisesti lisääntyvää byrokratiaa.

Varovaista kannatusta biodiversiteetin mukaan ottamiseksi kansantalouden tilinpitoon

Lähes puolet ekonomisteista ottaisi biodiversiteetin mukaan kansantalouden tilinpitoon. 48 prosenttia taloustieteilijöistä kannattaa sitä, että kansantalouden tilinpidossa sovellettaisiin kattavan varallisuuden (inclusive wealth) käsitettä luonnon tilan huomioimiseksi taloudellisen kehityksen mittaamisessa. Eri mieltä on 18 prosenttia. Peräti kolmasosa (36 %) on kannastaan epävarma tai ei ota kantaa.

Luontokadon hillitsemiseksi ei ole yhtä oikeaa tapaa

17 prosenttia Ekonomistikoneeseen vastanneista ekonomisteista katsoo, että luontokatoa olisi tehokkaampaa hillitä alueen lajiston arvosta riippuvilla maankäyttömaksuilla kuin valtion asettamilla määrärajoituksilla (esim. Natura-alueet). Yhtä suuri osuus (17 %) on eri mieltä ja neljä kymmenestä (39 %) on epävarma keinojen paremmuusjärjestyksestä.

Ekonomistit kommentoivatkin, että molemmilla keinoilla on käyttötarkoituksensa, eikä kumpaakaan kannata sulkea pois työkalupakista. Määrärajoitukset huomioivat ulkoisvaikutukset kattavammin, maankäyttömaksut ovat puolestaan kustannustehokkaampi tapa varjella monimuotoisuutta.

