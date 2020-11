Eläinkauppojen raakalihatuotteet usein nuorten koirien tulehduksellisten ja kroonisten suolistosairauksien taustalla

Useissa Euroopan maissa tehdyissä tutkimuksissa eläinkauppojen raakalihoista on löydetty paljon bakteereita.

Raakaruoka on jo pitkään ollut trendikäs ja suosittu vaihtoehto koiranruoaksi perinteisten nappuloiden sijaan. Useassa Euroopan maassa ja Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan eläinkauppojen raakalihatuotteista on löydetty paljon myös ihmiselle vaarallisia bakteereita. Bakteeripitoiset lihat eivät ole etenkään nuorelle koiralle sopiva vaihtoehto: digitaalisella FirstVet eläinklinikalla nähdään jatkuvasti koirien kroonisia vatsavaivoja ja paksusuolen tulehduksia, joiden taustalla on eläinkaupasta ostettujen raakaruokien syöttö osana alle 1-vuotiaan koiran ruokavaliota.

FirstVetin havainto perustuu noin 4300:aan, kesän 2019 jälkeen tehtyyn etävastaanottokäyntiin, joissa potilaana on ollut korkeintaan 1-vuotias koira. 27 prosentilla yhteydenoton syy on ollut ruuansulatuskanavan oire ja näistä noin puolella on ollut tulehduksellisia tai kroonisia suolistosairauksia.

“Meille FirstVetiin tulee paljon yhteydenottoja nuorten koirien tulehduksellisista ja pitkään jatkuneista vatsavaivoista ja valtaosassa tapauksista syy on vääränlaisessa ravinnossa. Eläinkaupasta saatavien raakapullien syöttö löytyy useimmiten taustalta, kun aletaan selvittämään nuoren koiran kroonisia mahavaivoja ja närästysoireita, tai kun koiralla on äkillisesti alkanut paksusuolitulehdus,” FirstVetin maajohtaja ja vastaava eläinlääkäri Maiju Tamminen kertoo. “Pennun suoliston bakteerikanta on vasta kehittymässä ja bakteeripitoisten lihojen antaminen voi saada aikaan vakaviakin vaurioita.”

Bakteeripitoiset raakalihat ovat terveysriski myös lemmikin omistajalle, sillä bakteerit siirtyvät helposti ihmisiin käsittelyn yhteydessä. Muun muassa Ruokaviraston viime vuonna julkaisemassa raportissa todettiin, että lemmikkien raakaruokavalmisteissa esiintyy runsaasti myös ihmiselle vaarallisia antibioottiresistenttejä bakteereita.

“Koirat ovat eläneet ihmisten kanssa yli 10 000 vuotta. Nykykoiran ruuansulatuskanava ei ole kuten sudella, vaan koira on sopeutunut syömään ihmisten ruuantähteitä eli kypsennettyä, suhteellisen puhdasta ruokaa,” koirien diplomiravitsemusneuvoja Ulla Tuominen Namisapuskalta toteaa. “Myös monissa teollisissa nappuloissa on liikaa ainesosia ja lisäaineita, mitä monen koiran elimistö ei pidemmän päälle kestä. Ei olekaan olemassa yhtä oikeaa ruokavaliota, joka sopisi sellaisenaan kaikille yksilöille. Tärkeintä on puuttua ajoissa, jos koiralla on toistuvasti pehmeitä ulosteita, närästysoireita tai iho-oireita. Oireiden pitkittyessä myös suoliston kuntouttaminen kestää pidempään.”