Eläinlääkärin vinkit lemmikkisi painonhallintaan

Omistajan voi olla vaikea arvioida, onko koira tai kissa ylipainoinen. Royal Caninin eläinlääkäri antaa vinkit lemmikin painon arvioimiseen ja terveyden edistämiseen.

Vuoden alussa monet ihmiset hankkivat kuntosalikortin ja tarkistavat omia ruokailutottumuksiaan. Kiristävät vaatteet saattavat olla merkki siitä, että joululoma on jättänyt jälkensä. Omistajan voi olla vaikea arvioida, onko koira tai kissa ylipainoinen. Kuinka sitten selvittää, onko koira tai kissa ylipainoinen.

Yleisin syy koiran tai kissan ylipainoon on, että se saa pitkällä aikavälillä liikaa energiaa suhteessa kulutukseensa. Tämä voi olla lemmikille terveysriski, sillä ylipainolla on usein negatiivinen vaikutus eläimen terveyteen ja elämänlaatuun.

– Monet omistajat ajattelevat, että heidän kissansa tai koiransa näyttää suloiselta hieman pyöreämpänä samoin kuin meihin vetoavat söpöt ja pulleat vauvan kasvot. Esimerkiksi kissalla kuitenkin yksikin ylimääräinen kilo voi vastata 16 ylimääräistä kiloa ihmisellä, kertoo Royal Caninin eläinlääkäri Karin Eliasson.

Mihin omistajan tulisi kiinnittää huomiota?

Koiran tai kissan ylipainon arvioimiseen on olemassa muutamia keinoja. Eläinlääkärit käyttävät indikaattoreina muun muassa vyötäröä, vatsaa ja kylkiluita. Näitä omistajakin voi tarkkailla.

– Normaalipainoisella kissalla ja koiralla on erottuva vyötärö ylhäältä katsottuna ja sivulta katsottaessa nivusia kohden nouseva vatsalinja. Ylipainon määrittämiseksi on tärkeää arvioida sekä silmämääräisesti että tunnustella käsin. Jos koirallasi tai kissallasi on pitkä turkki, on erityisen tärkeää tuntea vyötärö ja nouseva vatsan linja, Eliasson sanoo.

– Myös kylkiluita varten on keinonsa; käytä omia käsiäsi vertailukohteena. Jos koiran tai kissan kylkiluut tuntuvat nyrkissä olevan käden rystysiltä, eläin on todennäköisesti liian laiha. Jos kylkiluut sen sijaan tuntuvat samalta kuin kämmenselkäsi kun käsi on suorassa, se voi kertoa sopusuhtaisuudesta ja sopivasta painosta. Jos toisaalta kylkiluut tuntuvat olevan piilossa kudoksen takana, kuten sormien nivelet kämmenpuolelta tunnustellen, on se merkki siitä, että koirasi tai kissasi on ylipainoinen.

Hyvät tavat auttavat luomaan perustan hyvinvoinnille – katso eläinlääkärin vinkit:

On onneksi paljon asioita, joita koiran tai kissan omistaja voi tehdä lemmikkinsä hyvinvoinnin edistämiseksi. Royal Caninin eläinlääkäri listaa kolme parasta vinkkiä, joiden avulla lemmikkiään voi auttaa voimaan hyvin:

1. Punnitse ruoka ja annokset: On tärkeää, että lemmikit eivät päätä itse, kuinka paljon ruokaa ne saavat päivässä. Monet koirat ja kissat syövät liikaa, jos niille annetaan mahdollisuus syödä vapaasti.

– Kannattaa punnita aamulla päivän ruoat ja annostella ne päivän aikana. Kaikkien samassa taloudessa asuvien tulee tietää, milloin ja kuinka paljon ruokaa koiran tai kissan tulee saada, jotta sitä ei anneta liikaa. Jos koirasi tai kissasi saa herkkuja, vähennä ne mieluiten päiväannoksesta. Makupalojen on hyvä olla pieniä tai vähäkalorisia, jotta vältytään liialliselta kaloreiden saannilta, Eliasson sanoo.

Aktiivisuus: Kävely, leikkiminen, esteradat ja kouluttaminen ovat tärkeitä asioita koiran tai kissan hyvinvoinnin kannalta.

– Sisätiloissa eläville kissoille on hyvä yhdistää ruokinta ja aktiivisuus. Voit aktivoida kissaasi esimerkiksi piilottamalla ruokaa eri paikkoihin tai laittamalla sitä erityiseen ruokintaleluun niin, että kissan on tehtävä töitä päästäkseen käsiksi ruokaan, kertoo Eliasson.

Voit myös itse tehdä aktiivisuutta lisääviä leluja kissallesi esimerkiksi talouspaperihylsyistä tai rypistetystä paperista. Vinkkejä itsetehtäviin leluihin löytyy netistä runsaasti.

3. Anna oikeanlaista ruokaa: On tärkeää antaa ruokaa, joka sopii juuri sinun koirasi tai kissasi tarpeisiin. Lemmikkieläimellä on erilaisia ​​tarpeita eri elämänvaiheissa, mikä on tärkeää pitää mielessä.

– Vaikuttavia tekijöitä ja relevantteja kysymyksiä ovat esimerkiksi se, minkäkokoinen koirasi on – pieni vai suuri. Entä onko koirasi tai kissasi nuori vai vanhempi, ja onko se steriloitu tai kastroitu? Voit myös miettiä, kuinka aktiivinen lemmikkisi on, ja viettääkö se aikaa enimmäkseen sisällä vai ulkona. Onko sillä mahdollisesti herkkä vatsa tai jotain muuta, mitä sinun on ehkä otettava huomioon, Eliasson sanoo.

Ota yhteyttä eläinlääkäriin

Ota yhteyttä eläinlääkäriin, jos olet epävarma kissan tai koiran painosta. Siten saat ammattitaitoista neuvontaa lemmikkisi terveydestä.

---

Kuvien lähteet

Koira: iStockphoto Ryan J Lane

Kissa: iStockphoto W-ings

Karin Eliasson ja koira Sidney: Royal Canin