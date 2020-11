Eläinruokatehdas Lemmikille ensimmäisenä Suomessa FSSC 22000 laatusertifikaatit

Jokainen ala tarvitsee suunnannäyttäjiä ja Eläinruokatehdas Lemmikki on ollut yksi niistä koko toimintahistoriansa ajan. Viime aikoina on puhuttu paljon lemmikkiruokien, erityisesti raakaruokien turvallisuudesta, kotimaisista tuotteista, raaka-aineista sekä kotimaisesta valmistuksesta. –Meille on kunnia-asia valmistaa turvallisia, korkealaatuisia, lemmikkien ravitsemukseen sopivia tuotteita. Vastataksemme yhä koveneviin odotuksiin, ja varmistaaksemme entistäkin turvallisimpien tuotteiden valmistamisen kaikissa olosuhteissa, olemme rakentaneet ensimmäisenä suomalaisena eläinruokavalmistajana tuoteturvallisuusjärjestelmän FSSC 22000, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Janne Räsänen.

Eläinruokatehdas Lemmikki Oy on valmistanut Kuopiossa kotimaisia lemmikkieläinten ja ulkolintujen ruokia suomalaisista raaka-aineista jo vuodesta 1986 alkaen. Jo 34 vuotta suomalaiset koirasukupolvet ovat syöneet muun muassa Oscar-brändin raakapakasteita, makkaroita ja herkkuja. Tintin ja Talvilintu tuotteillaan Lemmikki Oy on ainoa kotimainen linnunruokien valmistaja.



Kotimaisen koiranruuan osuus koko lemmikkiruokamarkkinasta on noin 8-10 prosenttia. Valtaosa suomalaisesta koiranruuasta on raakapakastetta, jossa lihapitoisuus on äärimmäisen korkea ja tuotteet vaativat erityisen huolellista tuotantoprosessia. Kyseinen tuoteryhmä on myös lähes kokonaan suomalaisten valmistajien hallussa.



– Meillä on luonnollisesti ollut jo pitkään käytössä omavalvonta, joka jo sinällään toimiessaan pystyy antamaan tarkemmat jäljitettävyystiedot kaikille tuotantoerille. Halusimme kuitenkin osoittaa näkyvämmin, kuinka hoidamme yrityksessämme tuoteturvallisuutta ja tuotteiden jäljitettävyyttä sekä laadunvalvontaa sertifioimalla FSSC tuoteturvallisuusjärjestelmän 22000. Kyseinen järjestelmä on yleisesti käytössä elintarviketeollisuudessa mutta ei vielä eläinruokateollisuudessa, kertoo Janne Räsänen. Lemmikki on nyt maailmanlaajuisesti ainut raakaruokia valmistava yritys, jolla on hallussaan FSSC 22000 sertifikaatit.