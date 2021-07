Elämyksellisimmät saunat Asuntomessuilla Lohjalla on valittu

Jaa

Sauna from Finland palkitsi jälleen Asuntomessujen kolme elämyksellisintä saunaa, joissa on otettu innovatiivisesti huomioon koko moniaistinen saunapolku. Palkinnot menivät taloille Joutsela, Pyörre sekä Lohjan Saarenta. Kunniamaininnan sai TA-Asumisoikeus Oy:n kohteen, Sahapihan huipun, yhteissauna.

Sauna from Finland ry on suomalainen asiantuntijayhdistys ja sauna-alan yritysverkosto. Se on määritellyt saunomisen ydinarvoiksi aitouden, moniaistisuuden, läsnäolon ja rentoutumisen, hyvinvoinnin ja terveyden, kontrastin, puhtauden, turvallisuuden sekä vastuullisuuden. Näiden ydinarvojen pohjalta yhdistyksen edustajat tutustuivat Asuntomessutalojen tämänvuotisiin saunoihin Lohjalla.

Elämyksellisimmissä saunoissa oli mietitty mitä tapahtuu ennen saunaa, saunassa ja saunan jälkeen. Myös vastuullisuus ja arjesta irrottautuminen korostuu.

”Palkituissa kohteissa kaikki tilat on mietitty ja suunniteltu kauniiksi kokonaisuudeksi, joiden läpi saunapolku on miellyttävä ja helppo kulkea” toteaa Sauna from Finlandin toiminnanjohtaja Carita Harju.

Sauna from Finlandin valinnat perusteluineen:

1) Talo 10 Joutsela



Jokainen yksityiskohta on tarkkaan mietitty. Upeassa ja laadukkaassa saunakokonaisuudessa on läsnä kaikki saunaelämyksen ydinarvot. Erityisesti vastuullisuuden arvo korostuu saunomisen saavutettavuudessa ja esteettömyydessä, joihin on paneuduttu jo suunnitteluvaiheessa. Toteutus on täynnä toimivia ratkaisuja patiota myöten. Saunan ja pesutilojen tummanpuhuva sisustus sekä laadukkaat materiaalit ovat tyylikäs ja loppuun asti mietitty kokonaisuus. Saunan kahdesta isosta ikkunasta on näkymä järvelle ja luontoon.

2) Talo 7 Pyörre



Persoonallinen ja ylellinen kohde, jonka esteetön toteutus tekee kulkemisen eri tilojen välillä helpoksi. Vaalean sisutuksen ansiosta pesu- ja kylpytilat ovat tyylikkäät ja valoisat. Vesikalusteiden kultainen väri tuo luksusta pesu- ja kylpytiloihin. Saunan sisustus on toteutettu persoonallisella ja yksinkertaisen tyylikkäällä tavalla. Rantatuolit korvaavat perinteiset lauteet. Pesutilassa ja saunassa käytetyt lasiliukuovet tuovat valoa tilaan ja lisäävät käyttömukavuutta. Kaarevalla terassilla on runsaasti tilaa vilvoitteluun ja rentoon oleskeluun. Terassin näkymä avautuu esteettömästi kohti järveä ja luontoa.

3) Talo 5 Lohjan Saarenta

Kaunis ja harmoninen kokonaisuus vahvistaa läsnäoloa. Kylpy- ja saunatilat on rakennettu omaksi kokonaisuudeksi talon päätyyn, josta on esteetön kulku terassille. Saunan ja kylpytilojen sisustus on yksinkertaisen tyylikäs. Saunan L-muotoiset lauteet on tehty leveästä laudasta, jossa istuinosan alapuoli on jätetty avoimeksi. Lauteilla on tilaa kerralla useammalle saunojalle. Lauderatkaisu mahdollistaa myös makoilun alalauteen miedommassa lämmössä. Pieni vaakapanelointi tekee tilasta harmonisen. Vilvoittelemaan saunasta pääsee kätevästi patiolle tai lasitetulle terassille.

Kunniamaininta TA-Asumisoikeus Oy / Sahapihan huippu

Tilavaan yhteissaunaan mahtuu kerralla saunomaan useampikin henkilö. Saunasta on upea näkymä Lohjanjärvelle. Saunan ja pesutilojen suunnittelussa on otettu huomioon sekä turvallisuus että esteettömyys. Saunan lauteiden rungot ovat ruostumatonta terästä, joka takaa pidemmän käyttöiän ja helpon puhtaanapidon lauteille. Lauteiden kippirakenne helpottaa saunan siivousta ja mahdollistaa lauteiden nopeamman kuivumisen. Upea kattoterassi kutsuu vilvoittelemaan saunan jälkeen.