Elastic Alliances – näyttely taiteellisen yhteistyön uusista muodoista haasteellisena aikana

Näyttelyssä esitellään osia kahdeksasta itsenäisestä taidehankkeesta, joita suomalaiset ja kansainväliset taiteilijat ovat työstäneet yhteistyössä koronavuonna 2021. Jokaisella hankkeella on omat prosessinsa ja yhteistyömallinsa. Kaikissa on ollut tavoitteena kokoontua yhteen, ajatella ja luoda jotakin yhdessä. Näyttelyn kautta katsoja näkee välähdyksiä näistä prosesseista.

”Ihmisten sopeutumiskyvyn tarve on noussut aivan uudelle tasolle viime vuosina. Käsitystämme normaalista on venytetty ja muovattu, mikä on vaikuttanut myös taiteilijoiden luoviin prosesseihin. Haastavista taloudellisista ja yhteiskunnallisista tilanteista huolimatta taiteilijat ovat kuitenkin jatkaneet työskentelyään sekä yksin että yhdessä”, kertoo Elina Suoyrjö, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ohjelmapäällikkö ja näyttelyn kuraattoritiimin jäsen.

Kaikki näyttelyssä esillä olevat projektit kertovat meille tarinoita elämän kiertokulusta, arkipäiväisestä elämästä ja uusien työskentelytapojen löytämisestä haastavissa tilanteissa. Ennen kaikkea hankkeet osoittavat, miten taiteilijat ovat sopeutuneet nykytilanteeseen tukemalla ja kannustamalla toisiaan ja jatkamalla sen parissa, mikä on heille tärkeää: uusien taiteellisten prosessien kehittäminen ja erityisesti luomisen jatkaminen.

Näyttelyssä ovat mukana seuraavat taitelijat ja taiteilijakollektiivit: Milena Oksanen & Diego Machado, Anni Puolakka & Ellie Hunter, Pehmee kollektiivi, Minna Pöllänen & Bang Geul Han, Post Theatre Collective, Johanna Rotko/BIOART LAB, Jaana Pirskanen & Half A Map ja The Veerkracht Collective curated by Jani Kaila.

Näyttely Elastic Alliances on esillä Hanasaaren galleriassa Espoossa 8.4.–22.5.2022. Näyttelyn yhteydessä järjestetään seminaari, joka keskittyy pandemian aikana luotuihin uusiin yhteistyön muotoihin. Seminaari on kaikille avoin, ja se järjestetään Hanasaaressa torstaina 28.4. klo 13–18 / klo 12–17 CET.

Kuvia medialle: www.flickr.com/photos/151209434@N05/albums/72177720297233076

Together Alone 2.0

Näyttelyn projektit on toteutettu osana Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteistyössä järjestämää Together Alone 2.0 -hanketta. Keväällä 2020 instituuttiverkosto julkaisi avoimen projektihaun, jossa pyydettiin ehdotuksia taiteellisten ajatusten ja menettelytapojen tukemiseen pandemian aikana. Together Alone 2.0 lanseerattiin vuonna 2021 alkuperäisen hankkeen jatkona. Lue lisää: https://www.togetheralonefi.com.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

Suomella on Hanasaaren lisäksi 16 muutakin kulttuuri- ja tiedeinstituuttia ympäri maailmaa. Instituutit edistävät kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen aloilla. Helsingissä toimiva yhdistys Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) vahvistaa instituuttien keskinäistä yhteistyötä. https://instituutit.fi

Elastic Alliances -näyttelyn järjestämistä tukevat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.