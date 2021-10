Elävien luovuttajien munuaisensiirrot ovat lisääntyneet koronapandemiasta huolimatta

Vuoden 2021 aikana Suomessa on tehty 36 elävän luovuttajan munuaisensiirtoa. Yhteensä Suomessa on tehty jo yli 600 elävän luovuttajan munuaisensiirtoa.

Anonyymissa luovutuksessa henkilö luovuttaa munuaisen tuntemattoman henkilön hyväksi. Lakimuutoksen myötä Suomi osallistuu pohjoismaisen yhteistyöelimen Scandia Transplant Kidney Exchange Program STEP -munuaisenvaihtojärjestelmään, jossa voidaan etsiä elävän luovuttajan munuaista sellaisille potilaille, joille oma läheinen ei sovi luovuttajaksi, ja joille on usein vaikea löytää sopivaa munuaissiirrettä.

”Elävän luovuttajan munuaisensiirto on paras vaikean munuaisten vajaatoiminnan hoitovaihtoehto, sillä se parantaa eliniän ennustetta, elämänlaatua, sekä säästää merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia verrattuna dialyysihoitoon. Munuaisenluovutus on terveelle vapaaehtoiselle turvallinen toimenpide, ja luovuttaja on lain mukaan elinikäisesti erikoissairaanhoidon seurannassa”, toteaa osastonylilääkäri Ilkka Helanterä Elinsiirto- ja maksakirurgian yksiköstä.

“Lasten elinsiirroissa luovuttaja on yleensä aivokuollut aikuinen. Munuaissiirroissa luovuttajana voi myös toimia toinen vanhemmista tai muu lähiomainen. Omaisluovutusten osuus on ollut viime vuosina noin 50 %. Tänä vuonna tehdään noin kymmenen munuaisensiirtoa elävältä luovuttajalta lapsipotilaalle, kertoo osastonylilääkäri Timo Jahnukainen Uudesta lastensairaalasta.

Munuaisensiirtojen ennuste on erittäin hyvä. Seurannassa on potilaita, jotka ovat saaneet elinsiirron 1970-luvulla, pisimpään toiminut munuaissiirre on toiminut jo yli 50 vuotta. Noin 450 potilasta odottaa munuaissiirrettä. Useita potilaita kuolee kuitenkin yhä vuosittain siirtoa odottaessaan.

Kaikki elinsiirrot Suomessa on keskitetty HUSiin, jossa työskentelee kaksi kansallista koordinaattoria, jotka koordinoivat elävien luovuttajien siirtoja.

Elinsiirtoviikkoa vietetään tänä vuonna 4.-9.10.2021.

Lisätiedot:

HUS Vatsakeskus, Elinsiirto- ja maksakirurgian yksikkö

Ylilääkäri Arno Nordin, p. 050 427 0242, arno.nordin@hus.fi

Osastonylilääkäri Ilkka Helanterä, p. 050 427 9526, ilkka.helantera@hus.fi

Osastonylilääkäri Marko Lempinen, p. 050 427 9526, marko.lempinen@hus.fi

HUS Lasten ja nuorten sairaudet, Uusi lastensairaala

Osastonylilääkäri Timo Jahnukainen, p. 050 427 0932, timo.jahnukainen@hus.fi