Elcoline kasvaa lähes 500 työntekijän ja 50 miljoonan euron kokoluokkaan yrityskaupan vauhdittamana

Elcoline kasvaa lähes 50 miljoonan euron liikevaihtoluokkaan ja nousee keskikokoisesta teollisuuden kunnossapitoyrityksestä merkittäväksi haastajaksi alan suuryrityksille. Elcoline työllistää jatkossa yhteensä lähes 500 ammattilaista teollisuuden kunnossapidossa, projekteissa ja tukipalveluissa.

Elcoline ostaa osia Caverion Teollisuuden liiketoiminnoista Maintpartner-kaupalle asetettujen ehtojen mukaisesti

Kaupan osapuolet ovat allekirjoittanut sopimuksen eräiden Caverion Industria Oy:n Suomen liiketoimintojen myynnistä Elcoline Oy:lle Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) Maintpartner-kaupalle asettamien ehtojen mukaisesti. Ostaja on kotimainen, kansainvälisesti toimiva teollisuuden kunnossapitopalveluiden tarjoaja, jolla on ennen kauppaa palveluksessaan noin 300 työntekijää.

Caverionin 22.11.2019 julkistaman pörssitiedotteen mukaisesti KKV:n Maintpartner-kaupan päätös sisälsi tiettyjä ehtoja, joiden mukaan Caverionin tulee luopua noin 6,5 prosentista Teollisuus-divisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 milj. euroa vuonna 2018).

Kaupan kohteena on teollisuuden palveluihin liittyviä kokonaisulkoistussopimuksia pääosin kemianteollisuuden ja energia-alan asiakkaiden kanssa. Lisäksi kauppaan sisältyvät Caverionin meriteollisuuden yksikkö sekä Maintparner-kaupassa ostetut teollisen kunnossapidon palvelukeskukset Turussa, Porissa, Raumalla ja Oulussa.

Elcolineen integroidaan merkittävä uusi kokonaisuus

Leif Backman, toimitusjohtaja, Elcoline Group:

”Olemme todella innoissamme, että pääsemme nyt tutustumaan uusiin asiakasyrityksiin ja työntekijöihin. Integraatio on ensisijaisesti ihmisiä yhdistävä hanke, jossa kuuntelemalla, ymmärtämällä ja ohjaamalla kulttuuria, periaatteita ja prosesseja matkaamme yhteiseen suuntaan. Uuden liiketoiminnan yhdistäminen nykyiseen vaatii mittavan integraatiotyön. Elcolinella on vankkaa kokemusta lukuisista kokonaisulkoistus- ja yrityskauppahankkeista, joissa henkilöstöä siirtyy kaupan toiselta osapuolelta Elcolinen riveihin.”

Kasvutarinaan kirjoitettiin tärkeä luku

Jere Räisänen, hallituksen puheenjohtaja ja toinen Elcolinen perustajaosakas:

”Elcolinen kasvustrategia eteni ison loikan tämän liiketoimintakaupan ansiosta.

Matka 100 miljoonan euron kokoluokkaan etenee määrätietoisesti, saatuamme neuvottelut päätökseen Caverionin kanssa. Olemme kuitenkin vasta puolessa välissä tavoitteen toteutumista, joten haemme vahvasti kasvua nykyisten asiakkaiden kanssa yhteistyössä, solmimalla uusia asiakkuuksia sekä osallistumalla aktiivisesti avautuviin yritysjärjestelyihin. Erityisesti ulkoistetun kunnossapidon markkina kasvaa tällä hetkellä vauhdilla ja neuvottelemme useista mielenkiintoisista hankkeista, jotka toteutuessaan tuovat merkittäviä kasvuaskeleita Elcolinelle.”



Elcoline

Elcoline on suomalainen Industrial Asset Management -liiketoimintaan erikoistunut yritys ja teollisuuden kunnossapidon kumppani. Sen palvelualueita ovat teollisuuden kunnossapidon ulkoistukset ja palvelusopimukset, mekaaniset asennukset, sähkö-, automaatio- ja instrumentointityöt, putkistojen asennukset ja hitsaukset sekä energialaitosten osien konepajavalmistus. Elcoline-asiakkaat ovat energia-, petrokemian-, öljynjalostus-, metalli-, kaivos-, meri- ja rakennusteollisuuden toimialoilta.

Elcoline on kasvuyritys, jonka visiona on saavuttaa 100 miljoonaan euron liikevaihto vuoteen 2023 vuoteen mennessä, työllistää 1.000 henkeä ja kansainvälistyä pitkälle konseptoidun ja skaalautuvan palvelumallin avulla.

Perustettu vuonna 2002​

Toimintaa ohjaa kasvustrategia, joka keskittyy tuottamaan kokonaispalveluita teollisten asiakkaiden tarpeisiin, esim. kokonais- tai osakunnossapitoulkoistukset​ ja huollon palvelusopimukset

Kahdeksan toimipistettä ympäri Suomea (+ toimipiste Ruotsissa 2020) ja toimintaa huoltosopimuskohteissa ympäri maailmaa

Elcoline Group työllistää 500 teollisuuden kunnossapitoalan ammattilaista​

Liikevaihto 50 M€ (2019: 31 M€)​

100 %:n suomalainen omistus: henkilöstö, johto, sijoittajat ja perustajat



Lisätietoja ja haastattelut

Elcoline Group Oy

Leif Backman

Toimitusjohtaja

+358 43 824 3460

leif.backman@elcoline.fi

Jere Räisänen

Hallituksen puheenjohtaja

+358 44 559 9144

jere.raisanen@elcoline.fi