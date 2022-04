Elcoline sai historiansa suurimman tilauksen Turussa valmistettaviin jättiristeilijöihin liittyen

Kaupan seurauksena Elcoline rekrytoi uutta työvoimaa ja vahvistaa entisestään Elcolinen Länsi-Suomen ja meriteollisuuden yksikköä. Työllistävä vaikutus on yli 150 000 työtuntia. Kauppasummaa kokonaisuudessaan yhtiöt eivät julkista.

”Tämä on tärkeä askel kasvustrategiamme toteutuksessa. Aiomme luoda Suomen teollisuuteen uusia työpaikkoja ja varmistaa teollisuuden kasvua ja toimitusvarmuutta Suomessa. Kauppa on merkittävä osoitus luottamuksesta osaamiseemme, joka on kertynyt vuosikymmenten yhteistyössä Meyer Turun kanssa”, Elcolinen toimitusjohtaja Leif Backman sanoo.

Sopimus telakkayhtiö Meyer Turun kanssa sisältää muun muassa risteilijöiden teknisten tilojen sähköistys- ja käyttöönottotyöt. Kauppa vahvistaa merkittävästi Elcolinen tulevien vuosien tilauskantaa. Ensimmäisen risteilijän työt alkavat kesällä 2022.

”Suomi on edelleen yksi risteilyalusten rakentamisen kärkimaista ja ala on koronan aiheuttamasta notkahduksesta huolimatta hyvässä vedossa. Meiltä löytyy vaativimpiinkin laivanrakennusprojekteihin vahva verkosto ja tarvittavaa erityisosaamista”, Elcoline Marine -yksikön johtaja Markku Salonen iloitsee.