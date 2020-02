Elektronisen musiikin supertähti Robin Schulz saapuu Turkuun jäähallikeikalle huhtikuussa!

Saksalainen EDM-tähti Robin Schulz esiintyy lauantaina 4.4.2020 Turussa Gatorade Centerissä. Kyseessä on artistin tähän asti isoin oma Suomen keikka. Useita loppuunmyytyjä esiintymisiä ympäri maailman tehneen artistin Turun keikka tulee olemaan näyttävä puolitoistatuntinen show. Luvassa on maailman luokan spektaakkeli, joka sisältää suunnattoman määrän lasereita, ympäri hallia rakennettavat videoscreenit, kymmeniä konfettitykkejä sekä näyttävän valoshow’n.

Saksalainen supertähti on saavuttanut maailmanlaajuisesti yli 250 kulta- ja platinalevyä. Artistin kappaleita on striimattu pelkästään Spotifyssä lähes 5 miljardia kertaa. Robin Schulzin vuonna 2019 julkaistulla jättihitillä “Speechless” vierailee solistina suomalainen Erika Sirola. Hitin on säveltänyt turkulaistaustainen Teemu Brunila sekä brittiläinen Chris Braide. Schulzin muita hittejä ovat mm. Sugar, Waves, All this love ja OK.