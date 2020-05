Elias "Jamppi" Olkkonen ja Aleksi "allu" Jalli haastavat amatööripelaajat Red Bull Flick CS:GO -turnauksen finaalissa

Huiman suosion saavuttaneen Red Bull Flick CS:GO -turnauksen finaalit pelataan tulevana lauantaina 23.5 kello 14:00 alkaen. Finaaliturnauksen voittaja kohtaa haastefinaalissa ENCEn kaksikon, jonka muodostaa Elias "Jamppi" Olkkonen ja Aleksi "allu" Jalli. Voittaja saa myös paikan Euroopan finaalissa, jonka voittajat pääsevät pelaamaan muita ammattilaisjoukkueita vastaan ja taistelemaan 20 000 euron voittopotista.

Red Bull Flick -turnaus on 2v2 -muodossa pelattava CS:GO -turnaus, jota varten on kehitetty viisi täysin uutta CS:GO karttaa. Kartat eroavat huomattavasti normaalisti pelattavista kartoista ja pelimuoto tuo myös uudenlaisen lähestymiskulman peliin. Turnaus pelataan ”capture the flag” muodossa, jossa pelaajien tavoitteena on pitää hallussaan karttojen keskellä olevaa lippualuetta. Joukkue, joka onnistuu pitämään alueen hallussa 45 sekuntia, voittaa erän. Finaaliturnaus tullaan pelaamaan BO3 -menetelmällä ja finaalit BO5 -menetelmällä. Jokaista karttaa pelataan maksimissaan viisi kierrosta, eli 3 kierrosvoittoa riittää karttavoittoon.

"Tämän pelimuodon suola on ehdottomasti se, että eritasoiset pelaajat voivat pelata hyvinkin tiukkoja otteluita. Kaikki karttatietämys ja taktiikat, jotka on harjoiteltu normaalissa karttavalikoimassa ovat hyödyttömiä", ENCEn markkinointipäällikkö ja entinen kilpapelaaja Joona "natu" Leppänen tunnelmoi.

ENCE julkaisi tänään Red Bull Flick finaaliturnauksessa pelaavan kaksikon. Amatööripelaajia vastaan asettuu todella kovatasoinen kaksikko, sillä ENCEä edustaa tähtipelaajat Elias "Jamppi" Olkkonen ja Aleksi "allu" Jalli. Kaksikolla tulee kuitenkin olemaan tekemistä, sillä viime lauantaina pelattu karsintaturnaus oli todella kovatasoinen ja finaaliturnauksen voittajat ovat kerenneet harjoittelemaan karttoja ja pelitapaa usean kilpailullisen ottelun verran. Karsintaturnaukseen ilmoittautui yhteensä yli 1000 joukkuetta.

"Karsintaturnaus näytti, että mukana on todella kovatasoisia pelaajia. Turnauksen parhaat pelaajat ovat mekaanisesti todella taitavia, allulla ja Jampilla tulee varmasti olemaan tiukka ottelu lauantaina", Leppänen kertoo.

Turnauksen mediakumppanina toimii Ilta-Sanomat, joka näyttää molemmat pelipäivät suorana ISTV:ssä ja Twitchissä. Lähetyksen selostajina toimivat Timo “Stimby” Pölkki ja Santeri “Uppis” Puusaari. Lähetys alkaa lauantaina 23.5 kello 14:00.