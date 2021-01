Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Keilaniemeen uusia toimistorakennusten varauksia

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata SRV Yhtiöt Oyj:lle Keilaniemestä alueen toimistorakennushankkeen selvittämistä, kehittämistä ja toteutusta varten. Alustavissa suunnitelmissa noin 20-kerroksisen toimistorakennuksen laajuus on noin 20 000 kerrosneliömetriä. Alue sijaitsee Keilalahdentien varrella ja rajautuu Länsiväylältä Kehä I:lle johtavaan liikenneramppiin.

Keilaniemeen liittyen jaosto päätti myös jatkaa suunnitteluvarausta AB Invest AS:lle merkityn hotelli- ja kongressikeskushankkeen sekä toimistorakennushankkeen kehittämistä ja suunnittelua varten 31.3.2022 saakka. Aiemmin vain hotelli- ja kongressikeskusta koskenutta varausaluetta laajennettiin, koska yritys haluaa suunnitella hotelli- ja kongressikeskuksen viereen pääkonttoritasoisen toimistorakennuksen. Hotelli- ja kongressikeskuksen laajuus olisi noin 30 000 neliömetriä, johon sisältyisi 660 hotellihuonetta ja monipuoliset kongressi- ja tapahtumatilat 2 000 vieraalle. Toimistorakennus olisi puurakenteinen ja vähähiilinen ja sen laajuus olisi noin 12 000 kerrosneliömetriä.

--

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Bauhaus & Co Ky:lle Kilosta tontin liikerakennushankkeen suunnittelua varten. Tontti sijaitsee Turunväylän varressa, Nuijalantie 15:ssä. Varaus on voimassa 31.1.2022 saakka. Jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, jos alueen suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Suunniteltavan tavaratalon myymälän pinta-ala on noin 10 000–12 000 kerrosneliömetriä.

--

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jättää pöydälle listalla olleet urheilukohteiden tonttien maanvuokrasopimusten uusimista sekä tontti- ja suunnitteluvarausten jatkamista koskevat asiat.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

