Elinkeinoelämä haluaa koronapassin nopeasti käyttöön

Edessä vahvan kasvun aika 21.6.2021 00:01:00 EEST | Tiedote

Valtakunnallisesti suhdanteet näyttävät parantuneen, mutta edelleenkin Hämeessä yritysten tilanne on hieman vaisu. Tieto selviää kauppakamareiden viimeisimmästä koronakyselystä, joka tehtiin keskiviikkona. ”Koronavirusepidemia vaikuttaa yhä alueemme yritysten liikevaihtoon negatiivisemmin kuin Suomessa keskimäärin. Kyselyn tulos hämmensi, koska alueemme teollisuus on lähtenyt nousuun ja palvelualalla on jo tapahtunut käänne positiivisempaan. Seuraavien kahden kuukauden arviot liikevaihdon kehityksestä näyttävät kuitenkin jo positiivisemmilta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.