Elinkeinoelämä varoittaa: Sote-alueiden yhtiöhimmelit tukahduttavat yksityisiä yrityksiä

Suomen Yrittäjien kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty tradenomi Kimmo Ilmavirta, 41. Hän aloittaa tehtävässään syyskuussa. Ilmavirran vastuulle tulevat SY:n jäsenmyynti, markkinointi, kumppanuudet ja liiketoiminta. Ilmavirta toimii myös Suomen Yrittäjien Sypoint Oy:n toimitusjohtajana. ”Haluamme vahvistaa Yrittäjien myyntiä ja markkinointia sekä liiketoimintaa, ja sitä kautta koko järjestöperheen taloudellista kivijalkaa”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. Ilmavirta toimii tällä hetkellä DHL Expressissä nimikkeellä head of sales. Hän on toiminut aiemmin mm. Alma Mediassa, Sanomalla ja Infront Finlandilla. ”Yrittäjyys on aina ollut lähellä sydäntäni ja arvostan yrittäjiä valtavasti. Olen todella innoissani päästessäni mukaan kehittämään Suomen Yrittäjien toimintaa”, Ilmavirta kommentoi.