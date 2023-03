Elinkeinoelämän luottamus hienoisessa laskussa

EK avasi vihreiden investointien dataikkunan – vireillä yli 15 miljardin euron hankkeet ympäri Suomea 21.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

EK on tänään avannut digitaalisen seurantapalvelun Suomessa vireillä olevista vihreän siirtymän investoinneista. Dataikkunan luvut kertovat, että Suomen talouden ilmastokäänne on saanut vahvan liikkeellelähdön. Nyt on varmistettava, että miljardi-investoinnit saadaan myös maaliin ja uusia liikkeelle. Siksi tulevan hallituksen tärkeimpiä teollisuuspolitiikan tehtäviä ovat investointiluvituksen sujuvoittaminen, vetytalouden vauhdittaminen sekä vihreän viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2030 mennessä.