Elinkeinoelämän luottamus laski marraskuussa

Teollisuusyritysten luottamus laski marraskuussa. Saldolukema oli -7, kun edelliskuun lukema oli -5. Luottamusindikaattori on nyt alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus laski marraskuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -12 pistettä, mikä on kolme pistettä vähemmän kuin lokakuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski marraskuussa. Saldolukema oli +1 pistettä, joka on neljä pistettä vähemmän kuin lokakuussa. Luottamus on yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus nousi marraskuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -12, kun saldoluku oli lokakuussa -16. Luottamusindikaattori on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.

”Vaikka talouden kuvassa on eittämättä merkittäviä haasteita lähikuukausien aikana, on myönteistäkin kehitystä tapahtunut. Tilanne ei ole äitynyt niin pahaksi vielä tässä vaiheessa kuten aiemmin ennakoitiin. Samoin viimeisimmät tiedot Saksan yritysten tilanteesta olivat myös myönteinen yllätys ympäröivä tilanne huomioon ottaen. Pilkahduksista huolimatta talous kulkee vielä tulevaisuudessa huonompaan ennen kuin se kääntyy parempaan”, Pakarinen jatkaa.

