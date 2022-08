Elinkeinoelämän suurlähettiläspalkinnot Ritva Koukku-Rondelle ja Marjut Akolalle sekä Venäjän Team Finland -tiimille

Kulunut vuosi on kirkastanut julkisten kansainvälistymispalveluiden merkitystä entisestään, toteavat EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Tuomas Pere (Pintos Oy) ja kansainvälistymis- ja uudistumisryhmän puheenjohtaja Bengt Westerholm (Beweship Oy).

”Suurlähettiläät ja Team Finland -verkoston muut ammattilaiset ovat vastanneet vientiyritysten avuntarpeeseen ensiluokkaisen ammattitaitoisesti ja äärimmilleen venyen. Osaamistanne on tarvittu niin akuuttien shokkien selättämiseen kuin uusien markkinamahdollisuuksien avaamiseen. Tästä haluamme kiittää teistä jokaista!”

”Tuki on jatkossakin korvaamattoman tärkeää: geopolitiikka ja protektionismi luovat lisähaasteita, mutta toisaalta vihreä siirtymä ja digitalisaatio tarjoavat suomalaisyrityksille ainutlaatuisia mahdollisuuksia.”

Elinkeinoelämän suurlähettiläspalkinnot myönnetään vuonna 2022 neljättä kertaa seuraavin perusteluin:

Suuret / vakiintuneet markkinat:

Intian suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde on käyttänyt monipuolista ammattitaitoaan ja pitkän linjan kokemustaan suomalaisten yritysten parhaaksi. Hänen aktiivinen ja määrätietoinen otteensa on vahvistanut Suomen maakuvaa ja auttanut yrityksiä eri tavoin Intian vaativien markkinoiden haasteissa. Suomen Intian suurlähetystö yhdessä Business Finlandin ja suomalaisyritysten muodostaman Fincham in India -verkoston kanssa on luonut uudenlaista public-private -yhteistyötä suurlähettiläs Koukku-Ronden johdolla. Yritykset kiittävät häntä aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa.

Pienet / nousevat markkinat:

Romanian suurlähettiläs Marjut Akola on määrätietoisesti avannut Romanian osin tuntemattomien markkinoiden mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Hänen johdollaan Team Finland -toimijat ovat esimerkiksi avanneet aktiivisesti yrityksille markkinamahdollisuuksia EU:n ja kansallisen elpymisrahoituksen pohjalta. He ovat jakaneet avoimesti arvokasta tietoa myös sosiaalisessa mediassa Suomen tarjoomasta sekä Romanian uusista markkinamahdollisuuksista. Yritykset kiittävät suurlähettiläs Akolaa mainiosta palveluasenteesta – hänen puoleensa on ollut helppoa kääntyä viennin haasteissa.

Kunniamaininta:

Venäjän Team Finland -tiimi palkitaan poikkeuksellisesta roolistaan yritysten tukipilarina helmikuusta 2022 alkaen. Suomen edustustot Venäjällä – suurlähetystö Moskovassa, pääkonsulaatti Pietarissa, toimipisteet Petroskoissa ja Murmanskissa – sekä Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) ovat auttaneet yrityksiä selviämään ennennäkemättömistä haasteista, jotka Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti. Nämä organisaatiot onnistuivat hetkessä muuttumaan vientiä edistävistä organisaatioista akuutin kriisin hallitsijoiksi. Yritykset ovat arvostaneet niin realistista ja reaaliaikaista tilannekuvaa kuin korvaamatonta neuvontaa esimerkiksi pakotteisiin ja Venäjältä vetäytymiseen liittyen.

