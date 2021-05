Elinkeinojaosto jatkaa tontin varausta Taivallahden kylpylähotellin suunnittelua varten

Jaa

Varaus koskee 12 137 m² suuruista tonttia osoitteessa Hiekkarannantie 5 Taivallahdessa. Asemakaavassa tontti on osoitettu kylpylähotellin korttelialueeksi. Kylpylärakennuksesta aiemmin järjestetyssä arkkitehtuurikilpailussa voittajaksi valittiin Avanto Arkkitehtien ehdotus Starfish.

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokouksessaan maanantaina 17.5. muun muassa jatkaa Taivallahden kylpylähotellin tonttivarausta. Alun perin elinkeinojaosto varasi tontin Arcon Vermögensverwaltung CmbH + Co. KG:lle kylpylähotellin suunnittelua varten 10.6.2019. Varaukselle tarvittiin jatkoaikaa, sillä muun muassa koronaviruspandemia on viivästyttänyt hankkeen suunnittelua. Varausta jatketaan varauksensaajan Suomeen perustamansa yhtiön Soulmade Finland Oy:n nimiin. Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksen myötä uusi varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.

Kylpylärakennuksesta toteutettiin vuonna 2019 arkkitehtuurikutsukilpailu, jonka voitti Avanto Arkkitehdit Oy:n ehdotus Starfish. Kilpailulla haettiin arvokkaaseen maisemaan sopivaa puurakentamista, ja arvioinnissa huomioitiin erityisesti energiatehokkuus.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 7. kesäkuuta 2021.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.

*****

Casper Almqvist

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

040 187 9829

casper.almqvist@hel.fi