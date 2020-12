Elinkeinojaosto käsitteli Helsingin tavoitteet Eurocities-verkoston Economic Development foorumin puheenjohtajuuskaudelle 2020-2022

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kuuli kokouksessaan maanantaina 7.12. Helsingin tavoitteet Eurocities-verkoston Economic Development foorumin puheenjohtajuuskaudelle 2020-2022.

Eurocities on vuonna 1986 perustettu eurooppalainen kaupunkiverkosto, jonka tavoite on parantaa jäsenkaupungeissaan asuvien ihmisten elämänlaatua kaupunkien välisellä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella, sekä vaikuttamalla kaupunkipolitiikkaan Euroopan unionin tasolla. Verkostossa on yli 140 kaupunkijäsentä 39 maasta, joissa asuu yhteensä yli 130 miljoonaa asukasta. Helsinki on ollut Eurocitiesin jäsen vuodesta 1994. Kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitonen toimi järjestön puheenjohtajana vuosina 2000-2002.

Eurocitiesin käytännön työ tapahtuu foorumeissa, työryhmissä ja projekteissa. Helsinki valittiin Economic Development Forumin (EDF) puheenjohtajaksi kahdeksi vuodeksi marraskuussa 2020. Helsingin edustajana toimii apulaispormestari Pia Pakarinen. Puheenjohtajuuden ajankohta on otollinen, sillä EU:ssa valmistellaan parhaillaan monivuotista rahoituskehystä vuosille 2021-2027, jonka keskeisenä osana on koronapalautuminen.

Elpymispakettia tarvitaan koko Euroopan tasolla kiireellisesti. EDF:n puheenjohtajana Helsinki edistää EU:n elpymisrahojen kohdistamista kaupungeille niin, että ne nopeuttavat talouden vihreää rakennemuutosta ja digitaalista siirtymää sekä tukevat innovatiivisten ja tehokkaampien julkisten palvelujen kehittämistä. Helsinki haluaa myös edistää EU-varojen vastuullista käyttöä.

Lisäksi Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti uusien hankkeiden rahoituksesta innovaatiorahaston varoilla ja käsitteli muun muassa jo käynnissä olevien innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkumista.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 23. marraskuuta 2020.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.

