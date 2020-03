Elinkeinojaosto käsitteli hotellien tonttivarauksia sekä täydennysrakentamishankeen varausta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli kokouksessaan maanantaina 23.3. muun muassa tonttivarauksia. Salmisaaressa varattiin alue kelluvalle hotelille ja keskustassa jatkettiin varausta täydennysrakentamiselle. Myös Jätkäsaareen suunnitellun kylpylähotellin tontinvarausta jatkettiin.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi alueen Salmisaaresta Kelluva Kehitysyhtiö Flotel Oy:lle hotellihankkeen toteutusedellytysten jatkosuunnittelua varten.

Flotelin tarkoitus on luoda kaupunkiin uusi hotellikokonaisuus palvelemaan turisteja, liikematkailijoita ja kuluttaja-asiakkaita. Kelluvaan hotelliin kuuluisi meripaviljonki, jossa olisi myös kongressi-, kokous-, saunatilat ja pienet spa-altaat. Maa-alueelle sijoittuisi kahvila-ravintola, jossa toimisi myös venesatamaa palvelevia toimintoja sekä hotellin vastaanotto.

Alueen ympärille suunnitellaan kelluvaa aallonvaimenninta, joka suojaa hankealuetta aalloilta. Aallonvaimentimen käyttöä myös kevyenliikenteenväylänä tutkitaan. Aallonvaimentimen kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa. Varausalueen suuruus on noin 45 000 m² ja varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Keskustassa jatketiin varaus täydennysrakentamiselle

Elielinaukion varausta toimitilarakentamiselle jatkettiin 31.12.2023 saakka. Varauksensaajina ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, OP-Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto, VR-Yhtymä Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Exilion Real Estate I Ky ja Evata Partners Oy.

Varausaikana on tarkoitus tutkia alueen kehityspotentiaalia sekä esittää ehdotus siitä, miten varausaluetta voisi kehittää ja täydentää rakentamisella. Varausaikana on tarkoitus järjestää arkkitehtuurikilpailu, jonka tulosten pohjalta laadittaisiin alueelle asemakaavamuutos.

Varauksensaajan on selvitettävä yhteistyössä kaupungin ja HSL:n kanssa Elielin bussiterminaalin lopettamisen edellytykset tai terminaalitoimintojen uudelleenjärjestely ja kustannusvaikutukset. Lisäksi alueen suunnittelussa on pyrittävä täyttämään Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman asettamat tavoitteet.

Kaikki elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Elinkeinojaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.



Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 20. huhtikuuta 2020.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.

****

Casper Almqvist

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

040 187 9829

casper.almqvist@hel.fi