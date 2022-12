Elinkeinojaosto myöntää yli miljoona euroa Helsingin yliopiston Kumpulan innovaatiokampus-hankkeelle

Svenskspråkig version på denna länk.

Kumpulan innovaatiokampus-hankkeen tavoitteena on kehittää Kumpulan kampuksen innovaatioympäristöä osana Helsingin yliopiston uusia innovaatiotoimintoja ja vahvistaa kampuksella yritysten kanssa tehtävää laaja-alaista tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä. Tarkoituksena on luoda kampukselle tekoäly-, kestävyys- ja syväteknologiateemojen innovaatioalusta ja keskittymä, joka tuo yritykset ja tutkimuksen yhteen.

Kumpulan innovaatiopotentiaali nojaa vahvasti Helsingin kaupungin kanssa yhdessä teetettyyn esiselvitykseen, jonka toimenpidesuunnitelmaa hanke toteuttaa. Hanke on elinkeinopoliittisesti merkittävä ja omaa potentiaalia luoda laajaa vaikuttavuutta sekä osaamisperustan kasvua.

Elinkeinojaoston päätöksen mukaan hankkeelle myönnetään enintään 392 610 euroa käytettäväksi vuonna 2023 ja sidotaan enintään 392 610 euroa käytettäväksi vuonna 2024 sekä 392 610 euroa käytettäväksi vuonna 2025. Koko hankkeen budjetti on 2 356 260 euroa, josta Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tulee kattaa noin puolet.

Samassa kokouksessa elinkeinojaosto päätti jatkaa seitsemälletoista väliraportin jättäneille ja käynnissä oleville hankkeille innovaatiorahastosta jo sidottua rahoitusta yhteensä enintään 4 838 873 euroa vuonna 2023. Lisäksi osalle hankkeista myönnetään käyttämättä jäävien määrärahojen siirto käytettäväksi tulevina vuosina, koska siirtojen arvioidaan olevan tarpeellisia hankkeiden tavoitteiden toteutumisen kannalta. Näitä määrärahoja siirretään käytettäväksi ja sidottavaksi vuosille 2023, 2024 ja 2025 yhteensä enintään 905 016 euroa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti varata Sörnäisissä sijaitsevan tontin Kinos Holding Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun kylpylähotellihankkeen suunnittelua varten. Tontin pinta-ala on 5 631 neliömetriä ja rakennusoikeus on 15 000 kerrosneliötä. Varaus on voimassa 31.12.2025 saakka.

